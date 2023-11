Życie prywatne Marty Kaczyńskiej od lat budzi zainteresowanie mediów. Córka Lecha i Marii Kaczyńskich ma na koncie trzy małżeństwa i jest matką trójki dzieci. Jej najstarsza pociecha, Ewa Dubieniecka, jest już pełnoletnia i zdecydowała się na studia w prestiżowej uczelni w Seulu. Koreańska placówka należy do światowej czołówki i działa od końca XIX wieku, przyciągając tłumy studentów. Wśród nich znalazł się syn Angeliny Jolie i Brada Pitta, który studiuje tam biochemię.

Córka Marty Kaczyńskiej studiuje razem z synem Angeliny Jolie i Brada Pitta

Uniwerystet Yonsei w Seulu to chrześcijańska placówka, do której przyjmowani są najlepsi z najlepszych. Na koreańskim uniwersytecie studiowała zwyciężczyni Nagrody Booker Han Kang czy nagradzana gimnastyczka Son Yeon-Jae. Obecnie, obok Ewy Dubienieckiej, studentem jest syn gwiazdorskiej pary - Maddox Jolie-Pitt. Nie wiadomo, jaki kierunek obrała wnuczka Lecha Kaczyńskiego. Przypominamy, że Ewa jest owocem związku Marty Kaczyńskiej z Marcinem Dubienieckim, z którym pobrała się w 2007 roku - kilka lat po narodzinach dziecka. Córka Marty Kaczyńskiej udowodniła w przeszłości, że potrafi stanąć w obronie mamy przed krytycznymi komentarzami. Przy okazji trzeciego ślubu Kaczyńskiej, w mediach społecznościowych pojawiły się głosy, że stoi to w sprzeczności z konserwatywnymi wartościami, które zawsze podkreślała prawniczka. "Niech pani się zajmie swoim życiem i jeśli pani się coś nie podoba, to proszę nie komentować" - zareagowała wówczas ostro Ewa na komentarze w sieci.

Ewa Dubieniecka córka Marty Kaczyńskiej Instagram/ewaaleksandrad

Pasją drugiej córki Marty Kaczyńskiej jest jazda konna

Druga córka Marty Kaczyńskiej ma na imię Martyna i wciąż uczy się w liceum. Jej pasją jest jazda konna, czym zaraziła ją mama. W jednym z wywiadów córka Lecha Kaczyńskiego przyznała, że z uwagi na to, iż jej dzieci są coraz starsze, ma obecnie więcej czasu dla siebie. W rozmowie z "Vivą!" podkreśliła, że ojciec namawiał ją do pracy naukowej. Przypomnijmy, że Marta Kaczyńska to absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi swoją kancelarię adwokacką w Gdyni, a od 2018 roku jest żoną Piotra Zielińskiego.

Marta Kaczyska na plaży z córkami w 2017 roku fot. Kapif