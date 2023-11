Paulina Rzeźniczak zapytana o to, czy majstrowała przy ustach. Nie wytrzymała

Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak są bardzo aktywni w mediach społecznościowych i nieustannie dzielą się wspólnymi zdjęciami oraz nagraniami w sieci. Para ma powody do radości, bo niebawem na świecie powitają dziecko. Już wiadomo, że będzie to córka, co ujawnili na nagraniu na Instagramie. Zdradzili też, że wybrali już dla niej imię. Na najnowszej fotografii żona piłkarza jest w pełnym makijażu, a uwagę zwracają jej duże usta. Internautka zapytała Paulinę Rzeźniczak o to, czy coś zmieniała w ich wyglądzie.

Paulina Rzeźniczak powiększyła usta? Odpowiedziała w ironiczny sposób

Paulina Rzeźniczak pochwaliła się zdjęciami ze wspólnego pobytu w Kołobrzegu razem z Jakubem Rzeźniczakiem. Influencerka często na co dzień rezygnuje z makijażu, jednak na nowych zdjęciach widać podkreślone oczy czy usta. Jedna z obserwatorek zauważyła zmianę. "Czyżby jakieś zmiany w ustach?" - zapytała.

Tak, jestem w ciąży i robię sobie usta - odpisała Paulina Rzeźniczak z wyraźną ironią.

Usta powiększa się przy pomocy kwasu hialuronowego i ten zabieg odradzany jest kobietom w ciąży. Choć ta substancja jest bezpieczna dla naszego zdrowia, mogą wystąpić skutki uboczne, istnieje także ryzyko zakażenia. Warto też zauważyć, że ciało i wygląd kobiety w ciąży naturalnie się zmienia i widać to także na twarzy.

Jakub Rzeźniczak w obronie naturalności Pauliny Rzeźniczak. "Nie może mieć zrobionych ust"

To nie pierwszy raz, gdy internauci spekulują, że Paulina Rzeźniczak miała powiększane usta. Jakiś czas temu pod jednym ze zdjęć żony Jakub Rzeźniczak napisał: "Piękna i naturalna". Wówczas wtrąciła się internautka. "Przecież usta ma zrobione". Sportowiec zaznaczył, że jego żona nie może wykonywać tego zabiegu, jednak komentująca nie odpuszczała, twierdząc, że "kobiety mają swoje tajemnice". "Ja pani tłumaczę, że Paulina ze względów zdrowotnych nie może mieć zrobionych ust. Jeśli by miała, to bym to przyznał. W czym problem?" - ostro odpowiedział internautce. Więcej wspólnych zdjęć Rzeźniczaków znajdziecie w galerii na górze strony.