Izabella Krzan zasłynęła jako zwyciężczyni konkursu Miss Polonia. Odniosła również sukcesy w branży dziennikarskiej, a widzowie TVP mogą znać ją jako prezenterkę telewizyjną. Nie da się ukryć, że Krzan omija skandale szerokim łukiem. W sieci udało jej się stworzyć bardzo pozytywny wizerunek. Czy aby na pewno? Ostatnio w mediach społecznościowych pojawił się nietypowy "artykuł". Odbiorcy mogli na nim zauważyć rzekomo spiętą w kajdanki Izabellę Krzan. Przedstawiona na nim postać była prowadzona przez funkcjonariuszy policji. Podpis pod zdjęciem sugerował, że została przyłapana na prawdopodobnym przestępstwie. Prezenterka zabrała głos.

Zobacz wideo Izabella Krzan o prowadzeniu "Pytana na śniadanie". Zastąpila Rogalską

Izabella Krzan popełniła przestępstwo? Musiała tłumaczyć się z zarzutów w mediach społecznościowych

Szybko wyszło na jaw, że Izabella Krzan padła ofiarą oszustów. Twarz prezenterki została wycięta i doklejona do sfałszowanego artykułu, który miał zachęcić internautów do kliknięcia w link. Jest to częste działanie w sieci, które tym razem dotknęło dziennikarkę. Niedługo potem Krzan zabrała głos w sprawie. "Trzy wnioski dla nas wszystkich: Nie wyglądam dobrze w żółtym, "www.gazeta.pl" wcale nie oznacza, że to właśnie Gazeta.pl jest odpowiedzialna za taki artykuł, jedyny skandal na wizji w moim wykonaniu to skandalicznie dobre suchary" - napisała żartobliwie. Zachęciła również fanów do zgłaszania tego typu treści. Niedawno ofiarą podobnej sytuacji padł Maciej Kurzajewski. Oszuści wykorzystali jego zdjęcie do fotomontażu, pisząc o tym, że dokonał przestępstwa. Prezenter również przekazał w mediach społecznościowych, że jest to fałszywy materiał. Wcześniej w tej sytuacji postawiono m.in. jego ukochaną, Katarzynę Cichopek i Rafała Brzozowskiego. Widać, że osoby tworzące fake newsy upodobały sobie gwiazdy TVP.

Izabella Krzan na Instagramie fot. https://www.instagram.com/stories/izabellakrzan/screen

Izabella Krzan reaguje na wpadkę w "Kole fortuny"

Prezenterka, oprócz prowadzenia "Pytania na śniadanie", jest także współprowadzącą "Koła fortuny", gdzie u boku Norbiego odsłania literki na ekranie. To właśnie dzięki tej roli, wspieraniu uczestników i swobodnego zachowania na ekranie, zyskała angaż do telewizji śniadaniowej. W teleturnieju nie brakuje też zabawnych sytuacji. Czasami odgadywane hasła przysparzają bohaterom show nie lada trudności. A odtąd już mały krok do wpadki i rozbawienia widzów. Przekonał się o tym pan Marcin, który hasła nie odgadł, za to wywołał śmiech wśród publiczności. Jak zareagowała Izabella Krzan?