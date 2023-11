Dominika Chorosińska została nową ministerką kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie powołanym przez Mateusza Morawieckiego, a internet pęka w szwach od memów na jej temat. Aktorka znana m.in. z serialu "M jak miłość". Nieraz wywołała już kontrowersje swoimi wypowiedziami. Jak poradzi sobie na tym stanowisku? Karolina Korwin Piotrowska brutalnie skomentowała decyzję premiera. - Największym osiągnięciem zawodowym tej pani, o ile pamiętam, to jest ta okładka, na której pozuje z mężem, a w środku opowiada o kochanku. Niestety nie było żadnych sukcesów zawodowych, by to przykryć. Jedynie partia PiS, bycie posłanką i "specjalistką" od tego, że wierność jest sexy. Kiedy teraz dowiaduję się, że ma być ministerką kultury, po tym, gdy sprawdziłam, że to nie jest żart, to widzę, że stylistyka i mentalność rodem z patologicznych walk freak fightów, które fascynują dzieciaki, weszła właśnie na uświęcone prawicowe polityczne salony - podsumowała dziennikarka w rozmowie z Pudelkiem.

Dominika Chorosińska wymodliła większą furę. "Nie mam wątpliwości"

Dominika Chorosińska już definitywnie zakończyła karierę aktorską i skupia się na polityce w szeregach PiS. Sama wychowuje szóstkę dzieci ze związku z Michałem Chorosińskim. Swego czasu w mediach było głośno o tym, że aktorka zdradziła męża ze starszym o dziesięć lat reżyserem. Miała nawet zajść z nim w ciążę. Aktor nie tylko wybaczył żonie, ale na jaw wyszła także jego niewierność. W uratowaniu ich małżeństwa pomogła... św. Faustyna. - Skleiliśmy małżeństwo, choć z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe. Najpierw zaczęła mnie rozsadzać tęsknota za sakramentami. Pewnego dnia na targach książki przypadkowo natknęłam się na "Dzienniczek św. Faustyny". Przeglądając go, znalazłam zdanie, że mogą przyjść do mnie najwięksi grzesznicy. Poczułam, że zalewa mnie strumień boskiej miłości. Dziś uważam, że to m.in. św. Faustyna uratowała moje małżeństwo - mówiła aktorka w rozmowie z serwisem Plejada.

Jak się okazuje, na tym nie koniec bożej pomocy. Aktorka wymodliła też samochód. Wraz z mężem odwiedziła Kalwarię Pacławską, gdzie znajduje się Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej. W rozmowie z "Dobrym Tygodniem" wyjawiła, że wychodząc z kościoła, spotkała przyjaciela. - Zapytał, czy byliśmy u Wenantego Katarzyńca? Przyznam, że kompletnie nie wiedziałam, o kim mowa! - powiedziała aktorka. Katarzyniec uznawany jest za patrona spraw finansowych i ludzie zwracają się do niego, kiedy borykają się z problemami w tej materii. Chorosińska podkreśliła w rozmowie, że sama doświadczyła takiej pomocy. Słysząc o jego historii, uklękła przed grobem franciszkanina i poprosiła o większe auto dla swojej rodziny. Zaledwie kilka dni później przed jej domem stało nowe, duże auto. Dziwne zrządzenie losu? Posłanka ma inne przekonanie.

Wenanty Katarzyniec pomógł mi, nie mam wątpliwości - powiedziała w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Dominika Chorosińska nową ministerką w rządzie Morawieckiego. "To jest najgorsze ze wszystkiego, co widziałam do tej pory"