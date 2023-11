Od ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych w październiku 2023 roku mówi się o nadchodzących zmianach i czystkach w TVP, w której przez ostatnie osiem lat panowała jedna, zgodna z partią rządzącą narracja. Choć doniesienia zza kuluarów mówią o pracownikach stacji będących w popłochu, są i tacy, którzy idą w zaparte i kontynuują wypracowaną w ostatnich latach jednostronność. Należy do nich Magdalena Ogórek, która - zdaniem niektórych widzów - mogła tym razem posunąć się za daleko.

Magdalena Ogórek tym razem przesadziła? Skandaliczne słowa o Platformie Obywatelskiej

Magdalena Ogórek przywitała widzów TVP Info, po czym stwierdziła, że "PO strzelała do górników". W taki sposób zapowiedziała rozmowę o... atakach na pracowników Telewizji Polskiej. - Witam o poranku - najpiękniej jak umiem - wspaniałych widzów polskiej telewizji. Szanowni państwo, pamiętają państwo 2015 rok? Wówczas Platforma Obywatelska zdecydowała się strzelać do górników. Jeden z tych górników czeka już na państwa w studiu - usłyszeli widzowie. - Doskonale pamiętam. Styczeń, luty, minusowa temperatura, opady śniegu i miłość rządu Donalda Tuska i Platformy do górników została pokazana w prosty sposób. Mówimy tutaj o strzelaniu do górników. I dzisiaj zaczynam się obawiać, że to samo spotka telewizję publiczną - odpowiedział przedstawiciel rolniczej Solidarności, Tomasz Ognisty.

Magdalena Ogórek mówiła o "strzelaniu PO do górników". Jej słowa oburzyły internautów

Nagranie z programu rozprzestrzeniło się już po sieci. Internauci nie żałują krytyki w stronę Magdaleny Ogórek. Wielu z komentujących odlicza dni, kiedy demokratyczna opozycja będzie mogła wprowadzić zmiany w Telewizji Polskiej. "Myślałam, że zrobiła już wszystko, na co ją stać, ale chyba jednak nie", "Szok! Na szczęście jeszcze tylko dwa tygodnie...", "Za kasę człowiek jest w stanie powiedzieć wszystko! Dramat", "Nie ma to jak propaganda z rana" - czytamy komentarze oburzonych internautów.

