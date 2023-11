Za nami 21. finał Konkursu Eurowizji Junior 2023. Wydarzenie tym razem odbyło się we Francji. Polskę reprezentowała 12-letnia Maja Krzyżewska. Dziewczynka dała się poznać już wcześniej jako uczestniczka muzycznego show "The Voice Kids". Młoda artystka wykonała piosenkę "I Just Need a Friend". W konkursie jej przeciwnikami byli debiutanci z aż 15 innych krajów. Krzyżewska dała z siebie wszystko. Głosami jurorów oraz telewidzów uplasowała się na szóstym miejscu. Sukces 12-latki został skomentowany przez dawną zwyciężczynię, Roksanę Węgiel.

REKLAMA

Zobacz wideo Beata Kozidrak wraca pamięcią do byłych związków. Wszystko przez Roksanę Węgiel

Roksana Węgiel o występie Mai Krzyżewskiej na Eurowizji Junior. Wspominała czasy, gdy była na jej miejscu

Roksana Węgiel może pochwalić się ogromnym dorobkiem artystycznym. Nie da się zapomnieć, że to właśnie ona została zwyciężczynią Konkursu Eurowizji Junior w 2018 roku. Zaledwie pięć lat temu podbiła serca Europejczyków. Jak wspomina te chwile? "Wow, niesamowite, 25 listopada minęło pięć lat od mojej wygranej w Eurowizji Junior. To był przepiękny czas" - napisała na profilu na Instagramie. Dodała również zdjęcie. Pokusiła się o kilka słów pod adresem Mai Krzyżewskiej. Od samego początku trzymała za nią kciuki. Swoimi słowami wsparła młodą artystkę. "A w tym roku reprezentowała nas cudowna Maja Krzyżewska. Gratuluję świetnego występu, kochana!" - podkreśliła Węgiel. Więcej zdjęć Mai Krzyżewskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Roksana Węgiel o Mai Krzyżewskiej fot. Instagram/roxie_wegiel/screenshot

Viki Gabor również wypowiedziała się na temat Mai Krzyżewskiej. Wokalistka już kiedyś wygrała Eurowizję Junior

Nie tylko Roksana Węgiel okazała wsparcie Mai. Viki Gabor wygrała Eurowizję Junior 2019. Finał odbył się wówczas w Gliwicach. Piosenkarka zachwyciła jurorów i telewidzów, przez co zdobyła ponad 50 punktów więcej niż konkurenci. W rozmowie z ShowNews jeszcze przed konkursem wokalistka oceniła szansę młodszej koleżanki z branży. - Chciałabym, aby nasz kraj po raz trzeci zwyciężył. Wszystko jest możliwe. Maja, jesteś naszym Hero - wyznała w wywiadzie. Gabor trzymała kciuki za 12-latkę. A wy kibicowaliście? Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Eurowizja Junior. Sara James ma radę dla Mai Krzyżewskiej. "Nie jedzie się tam, żeby wygrać"