Katarzyna Nosowska jest jedną z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek. Przez 25 lat występowała w legendarnym zespole Hey, który w 2017 roku zawiesił działalność. Obecnie gwiazda skupia się na karierze solowej. Artystka działa również w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikowała na Instagramie kadr z mężem. Para niedawno świętowała piątą rocznicę ślubu.

Katarzyna Nosowska świętuje piątą rocznicę ślubu. Takie kadry to rzadkość

Katarzyna Nosowska ma wiernych fanów również w sieci. Wokalistka zgromadziła na swoim instagramowym profilu już ponad 600 tysięcy obserwujących. Gwiazda często dzieli się tam humorystycznymi filmikami, nie brakuje również kadrów z życia prywatnego. Ostatnio artystka zamieściła post z okazji piątej rocznicy ślubu. Piosenkarka od ponad 20 lat związana jest z Pawłem Krawczykiem, gitarzystą zespołu Hey.

Piąta rocznica- drewniana - napisała pod zdjęciem.

W komentarzach posypały się gratulacje i życzenia. "Wszystkiego cudnego, (nad)ludzkiego, nietuzinkowego, Miłości na każdym przystanku życia i na każdej kolei losu", "Lubcie się i kochajcie, żebym miała z kogo przykład brać... Pomyślności wszelkiej zawsze w uwielbieniu trwam", "Moja ulubiona para "szołbiznesu" - Kasia i chudy kolarz. Zdrowia, cierpliwości i miłości!" - winszowali internauci.

Związek Katarzyny Nosowskiej przeżywał wzloty i upadki. Piosenkarka została zdradzona

Choć Katarzyna Nosowska i Paweł Krawczyk są razem od ponad dwóch dekad, w ich związku nie brakowało kryzysów. Jednym z nich była choroba alkoholowa gitarzysty. Na szczęście małżonkom udało się przezwyciężyć trudności. Wokalistka wiele zawdzięcza znanej psycholożce. - Trudno jest patrzeć, jak upada ktoś bliski. Jednak w przypadku uzależnienia rację bytu ma tylko i wyłącznie twarda miłość. Ja miałam to szczęście, że w najgorszym momencie dane mi było spotkać psycholog Ewę Woydyłło - wspominała na łamach "Pani". Piosenkarka przyznała też, że została zdradzona. Potrafiła jednak wybaczyć partnerowi. - Całe życie sądziłam, że zdrady nie wybaczę, no i proszę - wybaczyłam. Okazało się, że nie jestem małostkowa - z tego jestem dumna - mówiła we wspomnianym wywiadzie.

