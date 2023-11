Bracia Golec kontrolują żony? 'Nie pozwalają im wyjeżdżać'. Edyta odpowiada

Łukasz i Edyta Golec od lat występują na scenie z bratem bliźniakiem muzyka. Jako Golec uOrkiestra błyskawicznie zaskarbili sobie serca polskich słuchaczy. Prywatnie są małżeństwem i razem wychowują dwójkę dzieci. Rodzina Golców gościła niedawno w programie Agaty Młynarskiej "Stylowe taxi Agaty". Dziennikarka zapytała wówczas o plotki, jakoby bracia kontrolowali swoje żony. - Słyszałam, że oni nie pozwalają im wyjeżdżać za granicę, albo wyjeżdżać na wakacje samym - mówiła, zwracając się do bratanicy Golców, która również pojawiła się w show. - Trochę tak, trochę nie - odpowiedziała. Wnet do akcji wkroczył jeden z braci, który podsumował sytuację słowami: "Tak się rodzą plotki. (...) W domu na cztery spusty i jeszcze z łańcuchem".

Edyta Golec kontrolowana przez męża? "Nie pozwalają jej wyjeżdżać". Odniosła się

Wygląda na to, że Edyta Golec rozwiała plotki na Instagramie. Altowiolistka i piosenkarka zapowiedziała bowiem, że przed nią dwa miesiące podróży "przemierzania kraju wzdłuż i wszerz". "Czyżby ten śnieg za oknem wróżył prawdziwą zimę? Niby człowiek wiedział, a jednak dał się zaskoczyć. Przede mną piękne dwa miesiące, w których będziemy głosić dobrą nowinę!" - napisała Edyta Golec, zapraszając tym samym na świątecznie koncerty.

Agentka Golców reaguje na plotki o rzekomym kontrolowaniu

Wystąpienie Golców w programie Agaty Młynarskiej wywołało poruszenie w mediach. Portal ShowNews.pl dotarł do agentki zespołu, która jasno i wyraźnie odniosła się do sprawy, jakoby bracia mieli kontrolować swoje partnerki. Jej wypowiedź nie pozostawia miejsca na spekulacje. - Oni normalnie sobie żyją. Nie ma zakazów, nie ma czegoś takiego. To był żarcik - zapewniła menadżerka. Na potwierdzenie słów, wspomniała o tym, że jedna z żon przebywa obecnie w Amsterdamie, choć zespół obecnie realizuje swoje zobowiązania w Polsce. "W tym momencie Edytka (żona Łukasza Golca -red.) jest na wyjeździe z córką. Pojechały sobie do Amsterdamu. Nie będzie jej nawet na koncercie w Wiśle. Łukasz musi zająć się domem i resztą dzieci - dodała Katarzyna Czajkowska-Golec.

