Niektórzy ozdabiają domy chwilę przed kolacją wigilijną. Inni natomiast chcą poczuć ten wyjątkowy klimat nieco wcześniej, jak chociażby Marina, która ozdobiła choinkę w trzecim tygodniu listopada. Jill Biden również nadała swemu otoczeniu świątecznej magii w tym miesiącu. Biały Dom wygląda jeszcze bardziej zjawiskowo, co możemy zaobserwować na Instagramie.

Jill Biden zaszalała z dekoracjami świątecznymi. Wszystko się mieni

Bożonarodzeniowa wystawa w Białym Domu nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wsparcie wielu wybitnych dekoratorów, którzy stanęli na wysokości zadania i sprawili, że prezydencki pałac cały się błyszczy. Na terenie tej legendarnej posesji znajdziemy 98 choinek w różnych rozmiarach, mnóstwo lampek, a także motywów nawiązujących do 200. rocznicy wydania wiersza i książki „Twas the Night Before Christmas". Nie brakuje ponadto ozdób przypominających Świętego Mikołaja, a także reniferów. Zwiedzający, którzy pojawią się w okresie świątecznym na terenie Białego Domu, mogą liczyć na wiele atrakcji. Wstępne szacowania liczby gości wynoszą 100 tys. Warto zaznaczyć, że odwiedzający zobaczą na samym początku ogromną choinkę z charakterystycznymi złotymi gwiazdkami, na których są pierwsze litery imion członków służby, którzy już nie żyją. Każdy detal został przygotowany z najwyższą starannością.

Jill Biden Jill Biden jest gotowa na święta, https://www.youtube.com/watch?v=GEYMEH1WN9I

Jill Biden nie kryje zachwytu nad świątecznym wystrojem

- Na tegoroczne święta w Białym Domu nasz motyw przewodni inspirowany jest tym, jak dzieci przeżywają ten świąteczny czas: całkowicie obecne w pięknie i hojności wokół siebie, z rozświetlonymi zmysłami, z otwartymi sercami na „magię, nastrój i radość" tego okresu - czytamy na Instagramie pierwszej damy. - Mamy magiczne sanie Świętego Mikołaja zawieszone w powietrzu w Grand Foyer, działający pociąg biegnący wokół oficjalnej choinki Białego Domu oraz Biały Dom z Piernika, który obchodzi 200-lecie ulubionego z dzieciństwa „Twas the Night Before Christmas"! Z niecierpliwością czekamy na powitanie tysięcy odwiedzających Biały Dom - „Domu Ludowego" - podczas świąt. Niech wspomnienia z tych świąt przypomną nam wszystkim o błogosławieństwie, jakim jest nasz naród - dodała na koniec pierwsza dama. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

