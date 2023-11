W Warszawie odbyła się gala Luksusowa Marka Roku. Na evencie nie zabrakło polskich celebrytów, w niektórych przypadkach dość zaskakujących. Nasze czujne oko wypatrzyło Ewę Minge, która zdecydowała się na bardzo odważną kreację. Stylizacja, w której wystąpiła projektantka więcej odsłaniała, niż zakrywała. Wpadła też Izabela Trojanowska, która jakby urwała się z planu "Klanu". Jej niebieska bluzka nie zrobiła na nas większego wrażenia, ale trudno tu też mówić o modowej wpadce. Co ciekawe, na evencie pojawił się także dawno niewidziany Krzysztof K.A.S.A. Kasowski, w dość dyskusyjnej stylizacji. Tu aż się prosiło o stylistę, ale wokalista postanowił ogarnąć outfit na własną rękę. Ciężko powiedzieć coś pozytywnego o tym looku. Zdjęcia z eventu Luksusowej Marki Roku znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Izabela Trojanowska zabrała głos w sprawie "The Voice Senior"

K.A.S.A. wybrał pomieszanie z poplątaniem. Nie wyszło mu to na dobre

Patrząc na Krzysztofa K.A.S.Ę. Kasowskiego trudno nie odnieść wrażenia, że dzieje się tu zbyt dużo. Jaki widać muzyk nie boi się odważnych rozwiązań. W tym przypadku nie wyszło mu to jednak na dobre. Piosenkarz zdecydował się na kraciastą marynarkę, która ogólnie rzecz biorąc, nie była zła. Artysta połączył ją z kolorowym t-shirtem, kapeluszem z ćwiekami i połyskującą poszetką. Wszystkiego było po prostu za dużo. Poszczególne elementy stroju zupełnie ze sobą nie współgrały. Zdecydowanie lepszą opcją byłoby ubranie pod tą samą marynarkę ponadczasowego, czarnego t-shirtu, zdjęcie kapelusza i pozbycie się butonierki. Jako jedyna ozdoba świetnie obroniłby się tutaj klasyczny zegarek. W tym przypadku maksymalizm nie wyszedł K.A.S.I.E. na dobre.

K.A.S.A. na evencie Luksusowa Marka Roku K.A.S.A. na evencie Luksusowa Marka Roku. Fot. KAPiF

Ewa Minge zaszalała. Mimo czerni nie wiało nudą

Tego wieczoru Ewa Minge wiedziała, jak zwrócić na siebie uwagę. Projektantka postawiła na czarny total look, obok którego nie dało się przejść obojętnie. Uwagę zwracał top z bardzo głębokim dekoltem. To on zagrał pierwsze skrzypce. W zestawieniu ze spódnicą w tym samym kolorze prezentował się naprawdę dobrze. Długa forma nadała miłośniczce mody świetnych proporcji. Kropką nad i okazały się kowbojki z metalowym czubkiem. To obecnie jeden z najmodniejszych fasonów butów. Nadały one całej stylizacji modowego charakteru i sprawiły, że było niesztampowo.