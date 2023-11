Dominika Chorosińska co pewien czas powoduje kontrowersje w mediach. Ostatnio pisaliśmy o jej wypowiedzi skierowanej do marszałka Szymona Hołowni. Tym razem nie było inaczej - Chorosińska ponownie szokuje, gdyż została ministrą kultury. Co więcej wiadomo na ten temat?

Dominika Chorosińska i nowa fucha. Zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego 27 lis

Swej kadencji nie będzie kontynuował minister Piotr Gliński, co było już wiadome od pewnego czasu. Była aktorka stanie natomiast czele Ministerstwa Kultury na okres dwóch tygodni. Dominika Chorosińska wystartowała z Prawa i Sprawiedliwości, a dokładniej z okręgu stołecznego. Kilka lat temu nie udało jej się dostać do Europarlamentu. Jak tłumaczyła swoje niepowodzenie? - Tak naprawdę to zemsta za moje wystąpienia publiczne przeciw pornoskandalowi w jednym z polskich teatrów czy przeciw seksualizacji dzieci w szkołach - wyznała dawniej.

