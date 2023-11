Caroline Derpienski zajmuje się modelingiem za granicą. W Polsce zyskała popularność za sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi. Ostatnio wypuściła także własną kolekcję ubrań. Nie każdemu postać influencerki przypadła do gustu. Ostro na jej temat wypowiadała się Aneta Glam, znana z "Żon Miami". Obie panie nie szczędziły sobie uprzejmości w mediach. Teraz wznawiają swą aktywność na Instagramie.

Derpieński i Glam powracają. Co za synchronizacja!

Pokłócone influencerki zrobiły sobie przerwę od aktywności w social mediach. Ostatni post Derpieński przedstawia ją w bikini nad basenem, zaś najnowsza fotografia Glam stanowi relację z eventu Intercontinental Miami. Pierwsza swą nieobecność wytłumaczyła dollarsowa królowa. Dodała wyjaśnienia na tle zdjęcia, gdzie pozuje w różowym stroju w samochodzie. "Zdecydowanie wrócę na Instagram, ale nie wyobrażacie sobie, jakie zmiany nastały. Obiecuję, wrócę za kilka dni, ale ze zdwojoną siłą i kilkoma top projektami. Na dobre rzeczy warto poczekać.." - zapowiedziała enigmatycznie influencerka. Co z kolei słychać u Glam? "Wiem, że wielu z was martwiło się o mnie podczas mojej trzytygodniowej nieobecności. Bez obaw, u mnie świetnie. Wróciłam z najbardziej niesamowitej przygody w życiu. Szczegóły za kilka tygodni. Teraz muszę odpocząć" - przekazała influencerka. Ciekawe, co się działo u wspomnianych dam w ostatnim czasie.

Caroline Derpienski, Aneta Glam Caroline Derpienski i Aneta Glam powracają, foto: instagram.com

Aneta Glam stanęła w obronie Dody przed Derpienski

"Królowa dollarsowa jest tylko jedna" - powiedziała influencerka z Miami na Instagramie, co od razu zostało połączone z charakterystycznym tekstem polskiej wokalistki, która wielokrotnie powtarzała, że "królowa jest tylko jedna". Co wywołał wspomniany cytat Derpienski? Internauta od razu wspomniał w komentarzu o tym, że tytuł królowej należy się Dodzie. Influencerka z Miami zaprzeczyła mu, a dyskusję skomentowała Aneta Glam. "Po atakach na mnie teraz atakuje królową polskiego show-biznesu. Ja byłam jeszcze ta miła, ale tu jesteś teraz skończona!" - wyznała bohaterka "Żon Miami". Co jeszcze wiadomo o sprawie? Więcej o tym przeczytacie tutaj. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Caroline Derpienski Caroline Derpienski i afera z Dodą, KAPiF.pl