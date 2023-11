Katarzyna Sokołowska z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie boją się mówić, co tak naprawdę myślą. Ekspertka ze świata mody robi to jednak zawsze w bardzo umiejętny sposób i z reguły nie zalicza publicznych wpadek. Tym razem jurorka "Top Model" została zapytana przez jedną z naszych redakcyjnych koleżanek, Karolinę Sobocińską, o to, co myśli o Dominiku Szymańskim - zwycięzcy 12 edycji TVN-owskiego hitu telewizyjnego.

Zobacz wideo Katarzyna Sokołowska wypowiedziałą się o 12 sezonie "Top Model"

Katarzyna Sokołowska powiedziała, co myśli o Dominiku Szymańskim. Padły ważne słowa

Finał "Top Model" to jeden z tych programów, który od lat cieszy się ogromną popularnością. Stacja TVN zakończyła właśnie 12 sezon modowego show. Podczas finału nie brakowało masy atrakcji, które zrobiły ogromne wrażenie. Tegoroczną edycję wygrał Dominik Szymański. Dla zwycięzcy przewidziana została nagroda 200 tysięcy złotych i okładkowa sesja w magazynie "Glamour". Szymański podpisał kontrakt z agencją Selective Management. Firma ma na swoim koncie współpracę z takimi markami jak: Balenciaga, Dior, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Givenchy, Valentino. Podczas finałowego odcinka programu Karolina Sobocińska zapytała Katarzynę Sokołowską o trzy cechy Dominika, które gwarantują mu sukces w branży modowej. Ekspertka zdobyła się na szczere wyznanie.

Myślę, że to wszystko już padło. Dominik ma przede wszystkim niezwykły instynkt, jeśli chodzi o modę. On nawet na początku kiedy niewiele wiedział, niewiele potrafił, był z innego świata, nie był z branży mody, miał coś takiego, że stawał na planie i uruchamiał w sobie coś, co było interesujące dla nas. Co było interesujące dla fotografa, dla projektanta, dla reżysera i to jest ten pierwszy moment, który nas intryguje. Potem zaczynamy z tym faktorem pracować. Jesteśmy ciekawi, co się wydarzy. To jest więc na pewno ta jego super moc. Inne sprawy to jego otwartość. On jest odważny. Nawet jak czegoś nie wie, to próbuje. On nie pęka. To jest niesamowite w pracy w modzie. Tam łatwo się spiąć, łatwo się zablokować. On faktycznie proponuje, próbuje. Jest odważny. Po trzecie jest po prostu świetnym chłopakiem. Jest ciepły, jest dobry, jest miły. Te cechy powodują, że wygrał - stwierdziła Katarzyna Sokołowska.

Dominik Szymański Instagram/dominikszymanski_

Dominik Szymański zachwycił Katarzynę Sokołowską. Spodobały jej się trzy cechy

Dominik Szymański mimo wygranej ma za sobą także trudne chwile. Okazuje się, że jego życie nie zawsze było tak kolorowe. W wieku ośmiu lat trafił on do domu dziecka. Jego wygrana w programie to doskonały przykład na to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dominik udowodnił, że warto iść po swoje i walczyć o marzenia.

Dominik Szymański, 'Top Model' Fot. Top Model / Instagram