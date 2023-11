Byli pracownicy TVP 27 listopada składają do marszałka Szymona Hołowni i marszałkini Małgorzaty Kidawy-Błońskiej projekt zmian w TVP. W liście otwartym przedstawiono najważniejsze przemyślenia i postulaty. Byli pracownicy proponują m.in. likwidację TVP Info czy programu "Wiadomości". Tymczasem Robert Górski zamieścił w sieci skecz nagrany w ramach widowiska "Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni", którego nie pokazał Polsat. Jest w nim pożegnanie pracowników "Wiadomości", którzy pod osłoną nocą przyszli do prezydenta.

Pożegnanie z ekipą "Wiadomości". Robert Górski udostępnił nieemitowany skecz

Tuż przed zmianami w TVP w najnowszym słuchowisku udostępnionym przez Roberta Górskiego można posłuchać udawanej żartobliwej rozmowy z pracownikami telewizji, którzy niedługo mogą stracić pracę. "Drodzy! Oglądajmy 'Wiadomości', bo jeszcze kominy są na zewnątrz, jeszcze dymią, ale dziób już nabiera lodowatej wody. Zapraszam na pożegnanie z załogą flagowego programu informacyjnego, który niebawem popłynie na spotkanie z przeznaczeniem" - napisał Robert Górski na Instagramie.

Skecz w internecie można odtwarzać tylko w wersji audio. Prawa do wersji wideo ma Polsat, który przed wyborami zrezygnował z emisji programu. "To jest Edyta, Danuta, Piotr, Krzysztofa już nie ma, bo dał nogę wcześniej, teraz będzie mówił, że go wcale u nas nie było albo że jak nawet coś czytał, to nie wiedział co" - mówi w kabarecie do prezydenta jeden z pracowników TVP, który później okazuje się osobą odpowiedzialną za słynne paski w serwisach informacyjnych. Im też poświęcony jest fragment, bo bohaterowie skeczu wskazują od razu swoje ulubione napisy na paskach w TVP Info. Wśród nich są: "Pseudoelity zazdroszczą Polakom sylwestra", "Rosnące zarobki Polaków irytują Niemców" oraz "Opozycja chciała popsuć Polakom święta".

Skecz programu 'Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni' z pożegnaniem z ekipą 'Wiadomości'. Fot. YouTube.com/@robertgorski7208

"Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni" śmieje się w najnowszym skeczu z Polsatu

Później następuje ironiczne podsumowanie pracy ekipy "Wiadomości" i ich "zasług". "Przez te osiem lat opowiadaliście Polakom marzenie. Marzenie o Polsce bez zdrajców, bez złodziei, bez gwałcicieli i bez gejów. Jednym słowem - bez opozycji. O Polsce bez obcych. Bez pseudoelit, bez TVN-u, bez Halloween, bez biedy, bez Owsiaka, bez kreatur typu Palikot czy Mejza" - wylicza prezydent.

Przy okazji skeczu pozwolono sobie na przytyk do Polsatu w momencie, kiedy goście pytają prezydenta, gdzie teraz będą mogli pracować. "Zwolni się miejsce po kabaretach, to może tam? Tacy fachowcy jak wy wszędzie znajdą pracę. Białoruś, Korea, w samej Rosji to ile jest kanałów do obsadzenia" - stwierdza na koniec pan prezydent, a w towarzystwie można wyczuć strach i dezorientację.