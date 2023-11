Maciej Damięcki często powtarzał, że "aktorstwo uratowało mu życie". Otwarcie mówił o swojej chorobie

Maciej Damięcki dwukrotnie usłyszał, że jest poważnie chory. Gdy był dzieckiem, okazało się, że ma raka tarczycy. Uratowano go dzięki wyjazdowi do Szwecji, który pomogli zorganizować filmowcy. W 2009 roku po raz kolejny dowiedział się, że ma nowotwór. Tym razem był to rak prostaty. Aktor opowiadał o swojej chorobie i zachęcał mężczyzn do tego, by regularnie się badali. - Chłopcy wychowywani są tak, żeby o pewnych rzeczach po prostu nie mówić. Warto to zmienić - przekonywał. 29 listopada aktora pożegna jego rodzina, przyjaciele i widzowie. Maciej Damięcki zmarł w wieku 79 lat.

