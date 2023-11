Danuta Martyniuk stara się bardzo wspierać męża w jego galopującej karierze. Co rusz jeździ z nim na koncerty, a także wspiera zza kulis przy okazji różnego rodzaju programów telewizyjnych. Zenek Martyniuk ostatnio stanął przed kolejnym wyzwaniem i ruszył na festiwal prosto do Stanów Zjednoczonych, co jego żona ochoczo relacjonuje w mediach społecznościowych. Pochwaliła się zdjęciem z lokalnymi służbami bezpieczeństwa.

Danuta Martyniuk pozuje z policjantami. Stylizacja iście młodzieżowa

Martyniukowie obecnie przebywają w Stanach Zjednoczonych, gdzie polski król gatunku gra koncerty w ramach Festiwalu Disco Polo w USA. Ostatnio cała ekipa zatrzymała się w Clearwater, miejscowości położonej na. Florydzie. Furorę zrobiła jednak Danuta Martyniuk, która postanowiła sobie zrobić zdjęcia z lokalną policją. Tego dnia postawiła na bardzo dziewczęcą stylizację składającą się z czarnej sukienki w kwiaty, kurtki jeansowej oraz klapek. Włosy zostawiła rozpuszczone. Więcej zdjęć Danuty Martyniuk w USA znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Nowe zdjęcia Danuty Martyniuk nie mogły się obejść bez komentarzy jej fanów i bliskich. Przyznali, że wygląda bardzo młodo. "Wow, nie poznałam. Jak nastolatka.", "Danusia, jaką masz fajną fryzurę". My zwróciliśmy uwagę również na to, że żona Zenka Martyniuka wygląda na bardzo szczęśliwą, a to jest najważniejsze.

Danuta Martyniuk przeszła metamorfozę. Wymienia zabiegi

Danuta Martyniuka jeszcze nie tak dawno temu żyła w cieniu męża, trzymając się z daleka od blasku fleszy. Od jakiegoś czasu stawia na zmiany i chętnie o nich opowiada. Wiemy już, że jakiś czas temu przeszła na dietę i zrzuciła 20 kilogramów. Nie ukrywa, że z radością rozdawała stare ubrania w większych rozmiarach i wymieniała je na nowe. Oprócz tego żona Zenka Martyniuka poddała się kilku operacjom plastycznym. - Robiłam stymulatory tkankowe, przeszłam też lifting twarzy rok temu, operację nosa, a jeszcze coś przede mną. Coś tam jeszcze trzeba przerobić - wyznała Danuta Martyniuk w "Pytaniu na śniadanie".

Danuta Martyniuk z policjantami w USA Facebook Danuta Martyniuk

