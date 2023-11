Jerzy Jachowicz trafił do szpitala. Wiadomo, w jakim stanie jest dziennikarz

Jerzy Jachowicz trafił do szpitala. Dziennikarz doznał rozległego zawału serca. Publicysta czuje się jednak coraz lepiej. Informację o jego stanie zdrowia przekazał Krzysztof Świątek, redaktor naczelny Polskiego Radia 24, w którym Jachowicz prowadzi cotygodniową audycję.

Jerzy Jachowicz trafił do szpitala. Redaktor naczelny Polskiego Radia 24, zdradził, w jakim stanie jest dziennikarz

Jerzy Jachowicz przebywa obecnie w szpitalu, gdzie dochodzi do siebie po rozległym zawale serca. Krzysztof Świątek, redaktor naczelny Polskiego Radia 24, zdradził, jak czuje się publicysta. "Zadzwonił do mnie Jurek Jachowicz z informacją, że przebywa w szpitalu po rozległym zawale serca… Jest już lepiej. Żartował, by informację przekazać, bo »chce zostać szefem Europejskiej Agencji Informacyjnej, która z pewnością powstanie«. Zapewniłem Jurka o naszym wsparciu" - napisał na platformie X.

Jerzy Jachowicz Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Jerzy Jachowicz - kim jest?

Jerzy Jachowicz to polski dziennikarz i publicysta. Uważa się go za prekursora dziennikarstwa śledczego w Polsce. W czasach PRL związany był z antykomunistyczną opozycją. Za swoją działalność został skazany na trzy lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat. Po upadku komunizmu związał się z "Gazetą Wyborczą". Zajmował się między innymi sprawą zabójstwa Grzegorza Przemyka. Pisał także o niszczeniu dokumentów na zlecenie generała Edmunda Buły. W późniejszych latach jego artykuły ukazywały się w "Newsweeku", "Dzienniku", "Uważam Rze" czy "Gazecie Polskiej Codziennie". Obecnie regularnie publikuje na łamach tygodnika "Sieci". Prowadzi też cotygodniową audycję "Przekładaniec Jachowicza" w Polskim Radiu 24. Pojawia się też na antenie radiowej Jedynki. 11 listopada 2017 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył Jachowicza Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Publicysta otrzymał wyróżnienie za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej. W 2018 roku uhonorowano go natomiast Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Jerzy Jachowicz i Kornel Morawiecki Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl