Lata temu Doda i Nergal byli jedną z najbardziej nietypowych par w polskim show-biznesie. Charakterystyczna piosenkarka oraz wokalista zespołu Behemoth spotykali się w latach 2009-2011. Ich głośnym rozstaniem żyła cała Polska. Jak wyznała gwiazda, jej były partner zakończył związek przez telefon w Dzień Kobiet. Rozgoryczona Doda spaliła wówczas wszystkie jego rzeczy. Oliwy do ognia dolał fakt, że artystka stawała na głowie, aby pomóc partnerowi, gdy zachorował na białaczkę. Po wielu latach była para nadal ma do siebie uraz. Jakiś czas temu Nergal pokusił się o wrzucenie do sieci archiwalnego zdjęcia. Spójrzcie na ten opis.

Nergal i Doda na archiwalnym zdjęciu. Złośliwy opis z pewnością przyciągnął uwagę

Rozstanie Nergala i Dody odbyło się w nerwowej atmosferze. Z tego względu internauci byli zdziwieni, gdy po latach zobaczyli archiwalne zdjęcie dawnej pary w mediach społecznościowych. To wokalista postawił opublikować stare ujęcie na profilu na Instagramie. Kadr pochodzi z 2010 roku. Fotografia została wykonana na jednym z koncertów w Warszawie. Na pierwszym planie możemy zobaczyć Dodę, a w oddali pozuje Nergal. Uwagę zwraca jednak nietypowy opis. "Bach! 12 lat temu za kulisami koncertu Big 4 (Big 5?) w Warszawie. Richard Lucifer, który prowadzi fan page Behemotha na Facebooku, był bardziej fanem mojej ex, jak się wtedy wydawało. Czy moja twarz mówi wszystko?" - napisał lider zespołu Behemoth. Kąśliwe słowa nie uszły uwadze fanów. Więcej starych zdjęć Dody i Nergala znajdziecie w galerii na górze strony.

Fani Dody stanęli w obronie piosenkarki. Posypały się krytyczne komentarze w stronę Nergala

Kadr z Dodą nie spodobał się internautom. Część komentujących stwierdziła, że mężczyzna chciał tylko dogryźć byłej partnerce. Pojawiły się słowa, że wokalista nie docenia tego, co piosenkarka dla niego zrobiła. Fani szybko stanęli w jej obronie. "Oj, szybko zapomniałeś, jak walczyła o twoje zdrowie", "Jesteś niewdzięczny", "Nie musisz jej dogryzać", "Dzięki niej znaleziono dla ciebie dawcę... powinieneś ją nosić na rękach!" - czytamy pod postem na Instagramie. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: "Zepsucie i patologia". Gwiazdy, które pożegnały się z Kościołem. Lista pęka w szwach

