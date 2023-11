Przemysław Kossakowski uciekł z miasta. Dziennikarz znalazł zajęcie. W samotności

Przemysław Kossakowski dał się poznać jako zapalony fan podróżowania i prowadzący kilku programów w TTV. Widzowie mogą kojarzyć go z takich formatów jak: "Kossakowski. Szósty zmysł", "Kossakowski. Inicjacja" czy "Down The Road. Zespół w trasie". Dziennikarz na krótko związał się również z Martyną Wojciechowską, z którą stanął na ślubnym kobiercu w 2020 roku. Para z początku nie ukrywała swojej miłości, od czasu do czasu publikując w mediach romantyczne kadry. Te jednak ustały, a w kuluarach pojawiły się doniesienia na temat kryzysu. Sami zainteresowani nie odnosili się do plotek, ukrywając, że ich małżeństwo się rozpadło po kilku miesiącach. W lipcu 2022 roku rozwód został sfinalizowany. Każde z nich poszło w swoją stronę. Kossakowski zrezygnował z kariery w telewizji. Pokazał, czym się aktualnie zajmuje.

Zobacz wideo Martyna Wojciechowska ujawnia nowe fakty o Kabuli. Jest uzależniona od jednej rzeczy dostępnej w Polsce

Przemysław Kossakowski uciekł z miasta. Tym się zajmuje po zrezygnowaniu z pracy w telewizji

Przemysław Kossakowski na jakiś czas zniknął z mediów, ale nadal prowadzi konto na Instagramie. Jego profil obserwuje 600 tys. internautów. Dziennikarz co kilka dni informuje, co u niego słychać. Tym razem podkreślił, że sezon na kampery dla niego jeszcze się nie zakończył. Zrobił sobie selfie na tle pojazdu i zimowego otoczenia, nie kryjąc przy tym radości. Podróżnik na zdjęciu jest sam. Można podejrzewać, że zdecydował się na odpoczynek od miasta i przemierza lasy tymczasowym domem na kółkach.

Nie uważam, że koniec listopada to sezon kamperowy. Uważam, że wszelkie sezony to tylko smutne umowności nie pozwalające cieszyć się nam tym, na co mamy ochotę - napisał dziennikarz podróżniczy.

W komentarzach internauci życzyli podróżnikowi samych przyjemnych chwil. "Granice ludzie wymyślają i stawiają sobie sami, a żeby czuć się wolnym, nie chadza się za stadem", "Nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie", "Fajny kamper" - czytamy. Dziennikarz chętnie odpisywał fanom. Czym zajmuje się Kossakowski po tym, jak zrezygnował z pracy w telewizji? Jeździ po Polsce kamperem i w dalszym ciągu spotyka się z ludźmi. W różnych miastach organizowane są spotkania z dziennikarzem, podczas których opowiada on o swoich podróżach i zdobytych doświadczeniach. 27 listopada ma pojawić się w Busku-Zdroju. Więcej zdjęć Przemysława Kossakowskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

