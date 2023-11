Andrzej Chyra ma za sobą małżeństwo z Martą Kownacką, która poznał na studiach. U jej boku szukał miłości, jednak ta relacja nie przetrwała próby czasu i rozstali się w 2002 roku. Następnie związał się z Magdaleną Cielecką, ale i z nią nie było mu pisane spędzić reszty życia. Później zaczął wieść dość imprezowy styl życia, który przepełniały romanse i alkohol. Jego życie zmieniło się nagle, kiedy w 2015 roku zaczął się spotykać z o 24 lata młodszą Pauliną Jarosiewicz. Para doczekała się syna Tadzia. To on zmienił jego życie. Aktor właśnie poinformował, że i ten związek to już przeszłość.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiśniewski doczekał się gromadki dzieci. Wiadomo, z kogo jest najbardziej dumny

Andrzej Chyra rozstał się z matką swojego dziecka

Andrzej Chyra marzenie o ojcostwie spełnił, gdy miał 50 lat. Syn całkowicie odmienił jego życie. To dla niego zaczął walczyć z uzależnieniem od alkoholu i od początku starał się, aby ich relacja była wyjątkowa. Tadziowi pozwala na wiele, co nie spodobało się Paulinie Jarosiewicz. Z tego powodu para jakiś czas temu podjęła decyzję o rozstaniu. O wszystkim poinformował w rozmowie z magazynem "Na Żywo".

Mieszkamy oddzielnie, a Tadek wychowuje się w dwóch różnych domach. U mnie ma dużo swobody, w drugim domu więcej zasad. Mówi do mnie po imieniu. Uczę go tego, co uważam za słuszne - ujawnił Andrzej Chyra w rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo".

Aktor mimo to obstaje przy swoim i sam wychowuje syna zgodnie z własnymi zasadami. Chciałaby w ten sposób ułatwić mu wejście w dorosłość. "Mam dla niego czas i nie wychowuję go w systemie represyjnym, jak sam byłem wychowywany. Zależy mi, żeby w przyszłości potrafił odnaleźć się w każdej sytuacji życiowej" - dodał.

Andrzej Chyra był gotowy na rodzicielstwo? Jego odpowiedź zaskakuje

Andrzej Chyra jeszcze kilka lat temu nie stronił od imprez i raczej daleko mu było do ustatkowania się. Wszystko zmieniło się, gdy na świecie pojawił się Tadzio. Czy był już wtedy gotowy na rodzicielstwo? To wyznał pół roku po narodzinach syna. "Wielkim miłośnikiem dzieci nigdy nie byłem i nagle się nim nie stałem, ale własne dziecko jest czymś zupełnie innym. To nie jest kwestia oczekiwania, że relacja będzie ci coś w łatwy sposób dawać. To jest zupełnie inny rejon, jakiś instynkt, gen, poczucie wspólności" - mówił w rozmowie z "Grazią". Zdjęcia Andrzeja Chyry znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Andrzej Chyra na premierze filmu 'Słodki koniec dnia' kapif

Andrzej Chyra z byłą partnerką kapif