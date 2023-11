Roksana Węgiel na weselu z Kevinem Mglejem. 'Przyćmiłaś pannę młodą'

Roksana Węgiel niebawem sama stanie na ślubnym kobiercu ze starszym o prawie dziesięć lat producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Para ujawniła swój związek na początku roku, a już w maju poinformowali, że są zaręczeni i to już od kilku miesięcy. Tymczasem piosenkarka i jej ukochany bawili się na weselu przyjaciela Kevina. Roksana Węgiel opublikowała wspólne zdjęcia, a także zaprezentowała kilka fotografii swojej stylizacji. Dość odważny wybór.

Roksana Węgiel w czarnej mini na ślubie przyjaciela Kevina Mgleja. "Przepiękna"

Roksana Węgiel na tę okazję wybrała sukienkę, która idealnie sprawdziłaby się także na sylwestrowej zabawie. Miała na sobie czarną, połyskującą mini, odsłaniającą ramiona. Dobrała do niej czarne rajstopy i wysokie szpilki z czerwonymi podeszwami. Piosenkarka postawiła na luźne upięcie, a całość dopełniał naszyjnik.

Ślub! Weselny weekend. Wczoraj celebrowaliśmy ślub przyjaciela Kevina - napisała.

W komentarzach nie brakuje komplementów od fanów. "Co to za szpilki? Przepiękna!", "Wyglądałaś przepięknie", "Jestem zakochana w tej stylizacji" - czytamy. Ktoś zauważył: "Coś czuję, że (niezamierzenie), ale przyćmiłaś pannę młodą".

Jak będzie wyglądał ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja? Bez szaleństw

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się w pracy. Od razu między nimi zaiskrzyło. Wokalistka potwierdziła, że razem z narzeczonym wybrali już datę ślubu i odbędzie się on w przyszłym roku. Jak informował portal Shownews para nie planuje hucznej uroczystości. Zamierzają pobrać się w kościele - piosenkarka i jej partner nie kryją, że są osobami wierzącymi. Na ślubie ma pojawić się rodzina i bliscy znajomi. "Oczywiście mają do dyspozycji znacznie większy budżet niż typowa młoda para na dorobku. Ma się jednak obejść bez większych ekstrawagancji. To dotyczy się również ślubnych kreacji. Roksana wychowała się w Jaśle, gdzie nikt nigdy nie robił ze ślubu wielkiego przedstawienia" - dowiadywaliśmy się. Więcej zdjęć Roksany Węgiel i Kevina Mgleja znajdziecie w galerii na górze strony.