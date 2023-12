Joanna Liszowska zachwyca urodą. Ma czasem gorsze dni. Wyznała, co wtedy robi

Joanna Liszowska jest jedną z tych gwiazd, które często pokazują się bez makijażu i promują naturalność. Aktorka znana m.in. z serialu "Przyjaciółki" zrezygnowała także z farbowania swoich gęstych loków, w których można dostrzec srebrzyste kosmyki, o czym wielokrotnie wspominała we wpisach na Instagramie. W grudniu Joanna Liszowska skończy 43 lata. Jaki ma stosunek do wieku? Wspomniała o tym we wpisie w poprzednie urodziny. "Ło matko! 42 skończone! So what? Coś w tym jest, że życie zaczyna się po czterdziestce, ale wiecie co? Po 42 dopiero się rozkręca! W głowie pełno marzeń, w duszy około 30 lat, w papierach od dziś 42. Cyfry, liczby... Kto by o was myślał! Zdrowia, apetytu na życie, uśmiechu w sercu i wokół. I nigdy nie pozwólcie nikomu zwątpić w swoje marzenia! Tego wam i sobie w swoje urodzinki życzę" - napisała na Instagramie. Jaki jest sekret jej zachwycającej urody? W jednym z wywiadów zdradziła, jak o siebie dba.

Zobacz wideo Fani zachwyceni kreacją Joanny Liszowskiej na scenie w Sopocie. Wiemy kto ją zaprojektował. "Głównie szyją suknie ślubne"

Joanna Liszowska w makijażu stawia na minimalizm. Czasem ma jednak gorsze dni

Joanna Liszowska często na wielkich galach pojawia się w pełnym makijażu i korzysta z doczepów. Na co dzień woli siebie w bardziej naturalnej wersji i właśnie w takim wydaniu najbardziej zachwyca. Aktorka często publikuje w sieci zdjęcia bez makijażu, tym samym dając siłę innym kobietom, aby nie dały się stłamsić społecznej presji na bycie "idealnym". Niedawno wzięła nawet udział w kampanii jednej z marek kosmetycznych, która miała na celu budowanie pewności siebie wśród nastoletnich dziewczyn. W jednym z wywiadów aktorka podkreśliła, że najczęściej wybiera delikatny makijaż. - Trochę pudru, rozświetlający bronzer na policzki, błyszczyk oraz tusz do rzęs. Zdarza mi się robić to na szybko w samochodzie. Ale bywają dni, kiedy myślę sobie: "Jak to dobrze, że my, kobiety, możemy się umalować" - wyznała w rozmowie z portalem polki.pl. Aktorka nie przywiązuje też dużej uwagi do marek kosmetyków. Podkreśliła, że w swojej łazience ma zarówno dobrze sprawdzony klasyki, jak i kosmetyki z wyższej półki. - Wybieram złoty środek. Dla mnie nie ma znaczenia czy kosmetyk jest drogi, czy tani - dodała Joanna Liszowska.

Joanna Liszowska z drogerii wychodzi z torbą pełną kosmetyków. "Raz, a porządnie"

Joanna Liszowska przyznała, że kosmetyczkę uzupełnia hurtowo. Aktorka wpada do drogerii i wybiera te produkty, które przyciągną jej uwagę. - Dużą radość sprawia mi, kiedy mogę wszystkiego dotknąć, sprawdzić, jak pachnie. Uwielbiam to! I wtedy kupuję dużo. Raz, a porządnie. Wielką torbę - podkreśliła w rozmowie z serwisem polki.pl. W pielęgnacji włosów aktorka korzysta z termokosmetyków, których dobroczynne działanie aktywowane jest pod wpływem ciepła. Przyznaje, że rzadko prostuje swoje loki, bo to je bardzo niszczy.

