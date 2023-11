Michał Szpak nie wyklucza korekty płci? "Część mnie bardzo się do tego wyrywa"

Michał Szpak w 2011 roku zajął drugie miejsce w programie "X Factor" i szturmem wtargnął na polską scenę muzyczną. W 2016 roku reprezentował Polskę na Eurowizji i zajął ósme miejsce. Wokalista słynie z oryginalnego wizerunku, a o jego stylizacjach na wszelkich koncertach i festiwalach rozpisują się media. Artysta potrafi zaskoczyć. Michał Szpak pojawił się w podcaście Żurnalisty, gdzie rozmawiał o związkach, a także poruszył temat korekty płci.

Michał Szpak o korekcie płci. "Mam totalną potrzebę eksploracji"

Michał Szpak wiele razy wyrażał wsparcie dla społeczności LGBTQ+. Głośno było o nim w 2020 roku, kiedy jeszcze był jurorem programu "The Voice of Poland" i na plan przyszedł z wymownym symbolem. Gdy w podcaście Żurnalisty został podjęty temat korekty płci, Szpak powiedział:

Może się okaże, że pojadę do Tajlandii, zrobię sobie cycki i będę Michaliną? Mam totalną potrzebę eksploracji. Porównam to niefortunnie do Michaela Jacksona. Zmienił siebie, stał się innym człowiekiem. Jedna część mnie bardzo się do tego wyrywa. Połowa. Druga połowa mówi mi: "Spokojnie. Przemyśl to. Na pewno tego chcesz? Bo to proces nieodwracalny" - wyznał.

Michał Szpak niewiele mówi o życiu prywatnym. Poruszył temat związków

Michał Szpak o życiu uczuciowym nie mówi publicznie. W rozmowie z Żurnalistą przyznał jednak, że był zakochany cztery razy. Zapytany o toksyczne relacje stwierdził, że raczej nie ma za sobą takich doświadczeń. - Nie miałem przyjemności żyć w toksycznej relacji miłosnej. Mam dużo miłości wokół siebie, która jest niespełniona i to nie z mojej strony, ale czy to toksyczna miłość? Nie wiem - powiedział. Ujawnił też, jakim jest partnerem. - Potrzebuję przestrzeni, żeby być samemu. I to byłoby trudne dla drugiej osoby, bo ja lubię być sam. Może po prostu potrzebowałbym mieć ogromną chatę, która pozwoliłaby na odcięcie się energetyczne od drugiej osoby. Potrafię dbać o miłość, jeśli kocham, co zdarza się rzadko. Myślę, że jestem okrutnie trudnym człowiekiem do życia. (...) Dla człowieka, który nie żyje w takim rytmie jak ja, to jest ciężkie, bo mnie zwykle nie ma w domu i jak wracam z wojaży koncertowych, albo wywiadów czy aktywności, to mi się nie chce gadać, bo muszę znaleźć siłę, żeby siebie pozbierać - wyznał. Więcej zdjęć Michała Szpaka znajdziecie w galerii na górze strony.

