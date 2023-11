Julia Kamińska dużą rozpoznawalność zyskała dzięki roli Urszuli Cieplak w serialu TVN "BrzydUla". Aktorka miała też okazję zasiadać w jury programu "Mask Singer". Wówczas mierzyła się ze sporą krytyką. O tym, jak na nią reagowała, powiedziała w podcaście "Posłuchaj tego". Jednocześnie poruszyła temat rozstania z wieloletnim partnerem Piotrem Jaskiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Jabłczyńska o powrocie Julii Kamińskiej do "Na Wspólnej"

Julia Kamińska szczerze o rozstaniu: Sypał się mój wieloletni związek

Informację o rozstaniu Julii Kamińskiej i jej 20 lat starszego partnera Piotra Jaska podał tygodnik "Na Żywo" pod koniec 2021 roku. Wówczas aktorka nie chciała komentować doniesień. Zapewniała jednak, że pozostają z byłym partnerem w dobrych relacjach. Wciąż łączyły ich też sprawy zawodowe. Związek budził kontrowersje ze względu na dużą różnicę wieku, ale Kamińska podkreślała, że dla pary nie stanowi ona żadnego problemu. Teraz w podcaście "Posłuchaj tego" gwiazda została zapytana o to, jak radziła sobie z krytyką po tym, jak została jurorką "Mask Singer". Nie wszystkim podobały się jej żarty i komentarze. Julia Kamińska odpowiedziała, że miała wtedy inne problemy na głowie.

Przeszłam w życiu dużo trudniejsze sytuacje. Fakt, że niektórym widzom nie spodobał się mój pomysł na bycie w tym programie, nie dotknął mnie jakoś bardzo, tym bardziej że w tym czasie działy się w moim życiu rzeczy naprawdę straszne - zaczęła.

W dalszej części podcastu ujawniła, że chodziło o rozstanie. - Sypał się mój wieloletni związek, nie miałam absolutnie czasu na to, żeby zająć się sobą. To była moja wielka porażka. Tak to wtedy postrzegałam. Cierpienie było absolutnie nieporównywalne do tego, że ktoś coś skomentował na mój temat - powiedziała. Zdjęcia Julii Kamińskiej z byłym partnerem znajdziecie w galerii na górze strony.

Julia Kamińska i Piotr Jasek fot. KAPIF

Julia Kamińska spełnia się jako piosenkarka

Julia Kamińska obecnie skupia się na karierze wokalistki. Niebawem ukaże się jej debiutancka płyta. To jednak nie koniec projektów zawodowych. - Wydam kolędę techno. Narodziło się to dosyć spontanicznie. Myślałam, że jej nie wypuszczę, ale po wczorajszym pobycie w studiu poczułam, że jednak to zrobię… Będąc starszą osobą, chciałabym móc o sobie powiedzieć, że wypuściłam taką kolędę - zapowiedziała w podcaście "Posłuchaj tego".

Julia Kamińska podczas Gali II edycji Kampanii Badaj się regularnie fot. KAPIF