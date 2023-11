Mama Lewandowskiego wspiera ukochanego na wystawie. Kreacja? Dość szalona

Iwona Lewandowska często gości na trybunach i kibicuje synowi podczas meczów. Po śmierci ojca piłkarza jego mama przez długi czas była sama. Po kilkunastu latach jednak odnalazła miłość. Z partnerem poznali się na imprezie organizowanej przez przyjaciółkę Iwony Lewandowskiej. Opowiedziała o tym w jednym z wywiadów. "On jako gospodarz nas przywitał, od razu coś poczuliśmy, wszystko szybko się potoczyło. [...] Po 16 latach spotkałam fantastycznego człowieka. Ujął mnie tym, że choć wiedział, że jest taki piłkarz jak Robert Lewandowski, to nie miał pojęcia, gdzie gra. Jacek to artysta. Jest rzeźbiarzem, urządza ogrody, ma wiele pasji, ale nie ma wśród nich piłki nożnej" - mówiła w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Ukochany może liczyć na jej wsparcie. Towarzyszyła mu na wystawie jego prac.

Iwona Lewandowska na wystawie partnera. Oryginalna kreacja

Iwona Lewandowska zdjęciami z wystawy podzieliła się na profilu na Facebooku. Dzięki temu możemy zobaczyć dzieła Jacka Zwoniarskiego. Uwagę zwraca także stylizacja mamy Roberta Lewandowskiego. Wybrała ona na tę okazję wyrazistą żółtą sukienkę, którą zestawiła z czarną, transparentną narzutką. Dobrała do tego dużą torbę również w kolorze żółtym oraz czarne botki w rockowym stylu. Mama piłkarza nie kryła radości i chętnie pozowała do zdjęć. Na wydarzeniu obecna była także jej córka, Milena Lewandowska.

Iwona Lewandowska z córką Mileną na wystawie partnera Jacka Zwoniarskiego fot. Facebook/Iwona Lewandowska

Kim jest Jacek Zwoniarski, partner Iwony Lewandowskiej?

Jacek Zwoniarski ro artysta, który specjalizuje się w rzeźbie. Ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie kształcił się na Wydziale Rzeźby. Oprócz tego Zwoniarski zajmuje się tworzeniem bonsai. Jest współzałożycielem Klubu Bonsai – Polska. Bierze udział w wystawach nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Iwona Lewandowska towarzyszy ukochanemu, gdy prezentuje swoje prace, ale także zabiera go na wydarzenia sportowe, gdy wspiera syna. Pojawili się razem m.in. na Gali Mistrzów Sportu 2023. Więcej wspólnych zdjęć mamy Roberta Lewandowskiego z partnerem znajdziecie w galerii na górze strony.