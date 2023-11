Wersow właśnie pożegnała się ze swoimi długimi włosami. Youtuberka podkreśliła, że już dawno chciała coś zmienić w swoim wyglądzie. W ruch poszły nożyczki i ostre cięcie. Efekt? Sami oceńcie. Friz jest zachwycony ukochaną w nowym wydaniu.

Zobacz wideo Ewa Kasprzyk ostro o Wersow: Nie rozumiem tej osoby. Świat zmierza ku końcowi

Wersow postawiła na ostre cięcie. "Wraca era krótkich włosów". Tak zareagował Friz

Weronika "Wersow" Sowa już nie raz zaskoczyła swoich fanów metamorfozą. Pamiętacie ją z początków kariery na YouTube? Miała wtedy różowe włosy i bardzo zwracała na siebie uwagę. Od jakiegoś czasu jej wizerunek stał się bardziej stonowany i elegancki. Trudno się dziwić, youtuberka niedawno została mamą i od czasów swojego debiutu w sieci mocno dojrzała. Tym razem zdecydowała się na ostre cięcie w salonie fryzjerskim. Relacją z tego wydarzenia podzieliła się w filmie. Nad długością włosów debatowały razem z Andziaks. Ukochana Friza miała ochotę na jeszcze krótszą fryzurę, ale koleżanka odwiodła ją od tego pomysłu. Skończyło się na krótki, klasycznym bobie. Efekty? Zobaczcie sami.

Wraca era krótkich włosów. Mnie się bardzo podoba i słuchajcie, to są zdecydowanie najkrótsze włosy, jakie miałam w życiu. Czuję, że potrzebowałam zmiany. To jest zmiana: mama, płyta, działalność muzyczna i w ogóle potrzeba zmienienia czegoś w swoim wyglądzie - wyznała w nagraniu Wersow.

Wersow fot. screen youtube.com/Wersow

Jak na nową fryzurę ukochanej zareagował Friz? Na to z pewnością wszyscy fani pary czekali z napięciem. Po sieci długo krążyło kiedyś nagranie, na którym kilka lat temu Wersow pokazała się swojemu chłopakowi w krótszej fryzurze i nie był zachwycony. Kilka dni później od razu przedłużyła włosy i sugerowano, że zrobiła to tylko pod wpływem jego opinii. Tym razem Friz był zachwycony, co wyraźnie ucieszyło youtuberkę. - Mega ładnie. Myślałem, że będzie krócej. Mega świeżo i ładnie" - podkreślił. Wygląda na to, że tym razem się spisał. W przeciwnym razie fani z pewnością nie daliby mu spokoju. Jak oni zareagowali na fryzurę Wersow ? Tutaj także posypały się komplementy. "Wera wyglądasz w tych włosach przepięknie, zmiana na ogromny plus", "Włosy wyglądają dużo zdrowiej. Pasuje ci taka fryzura. Wyglądasz jakoś tak naturalniej ogólnie, pięknie" - czytamy w komentarzach.

Wersow, Friz fot. screen youtube.com/ Wersow

Wersow pokazała się bez makijażu i zachwyciła fanów. "Jak nastolatka"

Wersow niedawno udostępniła na Instagramie zdjęcie w wersji sauté. Youtuberka kilka miesięcy temu została mamą i coraz częściej pokazuje się w delikatnym makijażu. Tym razem zrezygnowała z niego w ogóle i pokazała, w jakim stanie jest jej cera. "No make-up era" - dodała w opisie zdjęcia i zapozowała w piżamie prosto z łóżka. Fani byli zachwyceni takim wcieleniem swojej idolki. "Warto to docenić, bo nie każdy jest w stanie pokazać się bez makijażu! Przepięknie wyglądasz. Zdjęcie rzęs zdecydowanie na plus", "Werka, w końcu naturalnie. Na to czekałam!", "Piękna cera", "Jak nastolatka!" - czytamy w komentarzach. Zdjęcie Weroniki bez makijażu możecie zobaczyć tutaj.