Paris Hilton to nie tylko znana na całym świecie przedsiębiorczyni i modelka, ale i mama. Ta ostatnia z wymienionych ról przynosi jej ogromne spełnienie, co wyznała w rozmowie dla "The Drew Barrymore Show". - Mam obsesję na jego punkcie. Całe moje serce jest tak pełne. Czuję, że moje życie jest teraz kompletne - wyznała gwiazda, wspominając o synku. Phoenix, który urodził się dzięki surogatce, dziś rozkwita każdego dnia. Hilton chętnie wstawia z nim zdjęcia na swoich social mediach.

Paris Hilton z synem w świątecznym wydaniu. Maluch czeka na siostrę

"Celebrujemy narodziny naszej córeczki London różową choinką" - oznajmiła gwiazda w najnowszym poście na Instagramie. Gwiazda na pierwszym zdjęciu trzyma uśmiechniętego syna, który jest wyraźnie zafascynowany tym, co się dzieje dookoła. Nic dziwnego - tuż obok niego znajduje się kilka różowych choinek. "Tak bardzo kocham moje dzieci!" - oznajmiła w komentarzach dumna mama. Fani nie kryli zachwytu nad widokiem gwiazdy z synem. Widać to po ich reakcjach. "Bycie matką sprawia, że promieniejesz", "Gratulacje dla ciebie i twojej uroczej rodziny!", "O mój Boże, dziecko jest takie szczęśliwe! Ostatni slajd" - piszą internauci. Na koniec posta widzimy, jak mały Phoenix z wyraźnym zaciekawieniem dotyka różowej choinki. Ciekawe, kiedy natomiast ujrzymy córeczkę Hilton. Więcej na temat jej drugiego dziecka celebrytki przeczytacie tutaj.

Paris Hilton Paris Hilton z synem, foto: instagram.com

Dlaczego Paris Hilton ukrywała informację o tym, że spodziewa się dziecka?

Celebrytka razem z mężem Carterem Reumem powitała syna w styczniu 2023 roku. Wielu było zaskoczonych tym newsem - do momentu przyjścia na świat Phoenixa, fani Hilton żyli w niewiedzy. Dlaczego gwiazda zachowała w tej kwestii prywatność? - Po prostu czuję, że moje życie było zbyt publiczne i chciałam to zachować tylko dla siebie - wyznała celebrytka we wspomnianym wywiadzie. - Nie chciałam mieć do czynienia z mediami i ludźmi rozmawiającymi w internecie o moim synu, zanim przyszedł na ten świat cały, zdrowy i szczęśliwy - dokończyła. Po zdjęcia Hilton zapraszamy do galerii.

