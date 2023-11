Miłość tej dwójki do dziś budzi sensację. Szum medialny zapoczątkował wzruszający, urodzinowy post prezenterki, na którym ogłosiła przy okazji związek z Kurzajewskim. "Najpiękniejszy prezent na 40. urodziny… miłość" - napisała wówczas Cichopek. Było to tuż po głośnym rozstaniu z Marcinem Hakielem. Dziś widzimy, jak duet prezenterów świetnie bawi się w swoim towarzystwie, nie tylko w pracy, ale i prywatnie. Ich ostatnia wspólna rolka wywołała mnóstwo ciepłych słów, jak i pewnych podejrzeń.

Zobacz wideo Cichopek o wczasach z Kurzajewskim

Katarzyna Cichopek tańczy z Kurzajewskim. Przyjaciele na zawsze?

Zakochani w eleganckich strojach radośnie tańczyli przed kamerą. Cichopek miała na sobie połyskującą, fioletową sukienkę, zaś jej partner ciemny smoking. Nie brakowało zachwytu nad parą w komentarzach pod filmikiem. "Super para. Zasługują na szczęście, jak każdy z nas", "Tak trzymać! Niech szczęście trwa wiecznie!" - piszą zachwyceni internauci. Część jednak była zaniepokojona zawartością opisu najnowszej rolki duetu. Widniał w nim bowiem hashtag "friends" czy "friendsforever". To zapewne oznaka tego, że Cichopek i Kurzajewski są nie tylko zakochani, ale i się przyjaźnią. Niektórzy jednak przewidują osłabienie więzi prezenterów "Pytania na śniadanie".

Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w tańcu, KAPiF.pl

Katarzyna Cichopek czeka na decyzję sądu w sprawie Pauliny Smaszcz?

Nie jest tajemnicą, że była żona Macieja Kurzajewskiego nie przyjaźni się ani z nim, ani z jego obecną partnerką. Smaszcz wielokrotnie zabierała głos na temat nowego związku prezentera. Wygląda na to, że obie panie mogą wkrótce spotkać się w sądzie. - Była żona Maćka zbyt wiele razy obrzucała ją publicznie błotem, by mogła oczekiwać polubownego rozwiązania. Kasia zamierza spokojnie czekać na dzień, w którym sąd uzna, że jej dobre imię było permanentnie naruszane - oznajmiła przyjaciółka Cichopek w "Na żywo". Jaka jest z kolei perspektywa Pauliny Smaszcz w sprawie relacji z prezenterką? - Ja wielokrotnie próbowałam. Mnie pani Katarzyna przy wspólnym świątecznym stole (w Wielkanoc) absolutnie by nie przeszkadzała. We Włoszech razem z synami zapraszaliśmy na kawę. Zero odpowiedzi. Zapraszałam na rozmowę i pogodzenie się. Zero odpowiedzi. Wyraźnie Maciej nie chce, by pani Katarzyna poznała prawdę, bo pewnie Maciej ma swoją manipulacyjną wersję - wyznała Smaszcz w rozmowie z nami. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Paulina Smaszcz Paulina Smaszcz o relacji z Cichopek, KAPiF.pl