Rafał Trzaskowski z żoną na salonach. Uwagę zwracają stroje. Idealnie się dopasowali

"To była miłość od pierwszego wejrzenia" - oznajmiła krótko Małgorzata Trzaskowska w wywiadzie dla "Vogue Polska", gdzie opowiedziała o związku z prezydentem Warszawy. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2002 roku i ta miłość kwitnie po dziś dzień. Małżonkowie wychowują razem Aleksandrę i Stanisława. Mieli do czynienia w przeszłości z bolesną sytuacją dotyczącą potomstwa, o której pisaliśmy tutaj. Na salonach rzadko można ich spotkać, lecz podczas premiery spektaklu w warszawskim teatrze było inaczej. Widzieliśmy znany duet w eleganckich strojach. Trzaskowski zwracał na siebie uwagę, a jeszcze bardziej jego małżonka.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzaskowski o planowanych zmianach w TVP

Rafał Trzaskowski z żoną na wieczorze ze sztuką. Oto ukochana prezydenta

Znana para postawiła z racji wizyty w teatrze na ciemne kreacje. Trzaskowski pojawił się w garniturze, zaś jego żona w małej czarnej z długim rękawem, a zestaw uzupełniła naszyjnikiem z pereł. Chętnie pozowali do zdjęć. Widać, że dobrze czują się w swoim towarzystwie. Na widowni zajęli miejsce tuż obok byłej prezydent stolicy, Hanny Gronkiewicz-Waltz. To rzadkość, kiedy możemy zobaczyć małżeństwo w sytuacji nieco mniej formalnej. Najczęściej widzimy jednak samego prezydenta, a nie jego żonę. Małgorzata Trzaskowska pochodzi z Rybnika, ale Warszawę bardzo kocha. Studiowała na dwóch uczelniach - Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Spełniała się w branży reklamowej, warszawskim ratuszu, zasiadała także w biurze rozwoju gospodarczego, ale finalnie zrezygnowała z tej posady w 2019 roku. Co więcej wiadomo o żonie prezydenta? Nie ukrywa niechęci w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. 45-latka ma ponadto żal do Kościoła.

Uznaję otwarte powiązanie polskiego Kościoła z władzą za zaprzeczenie wartościom, których miał być wzorem: skromności, empatii, pomocy słabszym. Kościół nie zdał egzaminu, gdy PiS atakował sądy czy prawa kobiet (...). Dlatego nie wysłałam Stasia na komunię i nasze dzieci nie chodzą już na religię - wyznała dla "Vogue Polska".

Małgorzata Trzaskowska, Rafał Trzaskowski Małgorzata Trzaskowska i Rafał Trzaskowski w teatrze, KAPiF.pl

Małgorzata Trzaskowska poznała męża w wieku nastoletnim

Ukochana prezydenta we wspomnianej rozmowie mówiła również o okolicznościach, w jakich po raz pierwszy spotkała przyszłego męża. Miała wówczas 19 lat. - Przyjechałam do brata na zakończenie roku Kolegium Europejskiego w Natolinie. Zobaczyłam z daleka Rafała i w mojej głowie pojawiła się, zupełnie nie wiem skąd, myśl: "To będzie mój mąż". Sama się wtedy śmiałam z tego dziwnego przeczucia - oznajmiła Trzaskowska. Więcej zdjęć pary w naszej galerii.

Rafał Trzaskowski Rafał Trzaskowski z żoną w teatrze, KAPiF.pl