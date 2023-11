12. edycję show zwyciężył Dominik Szymański, który skradł najwięcej serc wśród widzów formatu. Fani "Top Model", jak i jurorzy byli nim zachwyceni. Joanna Krupa także wróży mu świetlaną przyszłość w modelingu, gdyż uczestnik ma predyspozycje do osiągnięcia wielu sukcesów w branży. Gościnią specjalną finałowego odcinka była projektantka Gosia Baczyńska, która również nie kryła zachwytu nad Szymańskim. W ubiegłej edycji na jej miejscu siedziała Anja Rubik. Supermodelka już kilkukrotnie występowała nie tylko na sam koniec show, ale i była zapraszana do wcześniejszych odcinków. Dlaczego w 12. edycji nie widzieliśmy Anji Rubik? Tę kwestię poruszyliśmy z Joanną Krupą w najnowszym wywiadzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Anja Rubik szczerze o dawnym małżeństwie i modelingu

Joanna Krupa o nieobecności Anji Rubik. Nie kryła zaskoczenia

W 12. edycji programu widzieliśmy mnóstwo sław. Do poszczególnych odcinków zaproszono między innymi Julię Wieniawę, Larę Gessler, Ewę Chodakowską, Ralpha Kamińskiego, Magdalenę Boczarską czy Helenę Englert. Zabrakło jednak Anji Rubik. O to, dlaczego jej nie było w tej odsłonie "Top Model" zapytaliśmy Joannę Krupę. - To nie jest pytanie do mnie. Nie mam nad tym kontroli. Też myślałam, dlaczego jej nie ma, ale w ogóle się nie pytałam, bo widocznie tak miało być - oznajmiła zaskoczona jurorka. Jak z kolei wyglądają relacje Krupy i Rubik?

Nie widzimy się tak naprawdę. Nie mamy żadnej relacji. Jak się widzimy to mówimy sobie "cześć", tak, jak w tamtym roku na finale. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale jak się widzimy to jest spoko - wyznała nam jurorka.

Joanna Krupa Joanna Krupa o Anji Rubik, KAPiF.pl

Anja Rubik o "Top Model" i Pisarek. Ma dla niej radę

Supermodelka nie śledziła nowych odcinków formatu na bieżąco, ponieważ nie miała na to czasu. Była zajęta innymi ważnymi projektami. W rozmowie z nami wypowiedziała się na temat jednej z dawnych uczestniczek show, czyli Karoliny Pisarek. - Bardzo się cieszę, że kolejna Polka zaczyna pracować tak dobrze. Śledzę, dochodzą do mnie różne informacje, bardzo jej kibicuję (...). Ale najważniejsze wyzwanie przed nią. Jeżeli będziemy nadal o niej mówić za pięć lat, to będzie gigantyczny sukces - wyznała. Z racji ogromnego doświadczenia, jaką radą Rubik może podzielić się z młodszą koleżanką po fachu? - Żeby się nie poddawała (...), żeby dobierała takich agentów, którzy w nią wierzą. (...). Żeby nie imprezowała, pracowała, podchodziła do biznesu i swojej pracy bardzo profesjonalnie - powiedziała Rubik. Więcej o tej rozmowie przeczytacie tutaj. Po zdjęcia Krupy zapraszamy do galerii.

Anja Rubik Anja Rubik o 'Top Model', KAPiF.pl