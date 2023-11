Oliwia Bieniuk w uścisku z nowym chłopakiem. Kto zdobył jej serce? Babcia oceniła

Oliwia Bieniuk poszła w ślady znanej mamy i rozwija swój warsztat aktorski. Dołączyła do obsady "Gliniarzy", a także wystąpiła w głośnym filmie o Annie Przybylskiej "Ania". - Aktorstwo to moja pasja i, mam nadzieję, mój przyszły zawód - podsumowała Bieniuk w wywiadzie z "Vivą!". Co z kolei słychać u młodej aktorki w życiu prywatnym? Wszystko wskazuje na to, że znalazła szczęście u boku pewnego mężczyzny.

Zobacz wideo Bieniuk o tym, czy w grze aktorskiej inspiracją jest jej mama

Oliwia Bieniuk zakochana. To zdjęcie wiele mówi

W dawnym wywiadzie z Pomponikiem aktorka wyznała, że pragnie prawdziwej miłości. - Chciałabym się zakochać. Tak naprawdę... Ze wzajemnością. Chciałabym znaleźć miłość swojego życia, założyć rodzinę - wyznała wówczas. Być może częściowo to marzenie zostało spełnione. Najnowsze InstaStories aktorki mówi jedno - Bieniuk jest zakochana. Pokazała się z chłopakiem w czułym uścisku. Niestety jej partner stoi tyłem do kamery, więc nie widać jego twarzy. Może wkrótce Bieniuk pokaże, jak dokładnie wygląda jej nowa sympatia. Po więcej zdjęć aktorki zapraszamy do galerii.

Oliwia Bieniuk Oliwia Bieniuk pokazała chłopaka, foto: instagram.com

Oliwia Bieniuk powiedziała o sympatii babci

O nowym partnerze aktorki wie już Krystyna Przybylska. - Mówię do niej: "Oliwia, słyszałam, że masz jakąś sympatię, no, ale babcia nic nie wie?". Odpowiedziała mi: "Oj babciu, bo nie było okazji". Widziałam go na zdjęciu. Przystojny chłopak. Powiedziałam do niej: "Ale tak po zdjęciu? Babcia musi go zobaczyć osobiście. [...] Nie wiem, czekam, może na święta? Jarek już go widział - wyznała babcia Bieniuk w rozmowie z serwisem ShowNews.pl. Co więcej zdradziła Przybylska? - Oliwia jest daleko od domu i jest tam sama, bez rodziny. Tak jak ona o nim pisze, jej chłopak jest dla niej podporą. Trzymam kciuki, żeby jej się to ułożyło. Wspieram ją tak, jak wspierałam Anię. Wspieram ją w postanowieniach i realizacji marzeń. Wybrała aktorstwo, ale widzę, że jej to służy. To jest ważne, bo gdyby szła tam na siłę, bo ktoś jej kazał, byłoby to nieciekawie. Naprawdę trzymam kciuki za nią na każdym kroku - i w pracy, i w uczuciu, we wszystkim. Po prostu jej cały czas kibicuję. Ona pracuje na swój wizerunek - powiedziała we wspomnianej rozmowie.

Oliwia Bieniuk Oliwia Bieniuk pokazała chłopaka, KAPiF.pl