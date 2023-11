Katarzyna Sokołowska rozpuściła długie włosy na finał "Top Model". Wygląda bosko

Na 25 listopada zaplanowano finał 12. edycji programu "Top Model". Przed rozpoczęciem emisji w telewizji mieliśmy okazję podejrzeć, jak jurorzy, byli uczestnicy, a także inni zaproszeni goście zaprezentowali się na ściance. Cały show skradła jednak Katarzyna Sokołowska. Reżyserka pokazów mody wygląda zjawiskowo.

Zobacz wideo Sokołowska o kobietach na wyborach. Dostrzega pewną rzecz

Finał "Top Model". Katarzyna Sokołowska zachwyciła

Katarzyna Sokołowska na finał show postawiła na pełną elegancję. Jurorka "Top Model" wybrała czarną, luźną, długą sukienkę cienkich ramiączkach. Do tego postawiła na wieczorowy makijaż, mocno podkreślając oczy i usta. Zrezygnowała z naszyjnika, za to założyła masywne kolczyki. Największym zaskoczeniem była jednak fryzura Katarzyny Sokołowskiej. Reżyserka pokazów mody rozpuściła włosy, ukazując w pełnej krasie ich imponującą już długość. W takiej wersji nie widujemy jej codziennie. Więcej zdjęć pozostałych gwiazd na finałowej ściance "Top Model" znajdziesz TUTAJ.

Katarzyna Sokołowska KAPiF

Przypominamy, że Katarzyna Sokołowska niemal przez całą karierę w "Top Model" słynęła ze swojego bardzo krótkiego cięcia. Jurorka stawiała grzywkę ku górze, a nagle w pierwszym odcinku 11. sezonu "Top Model" po raz pierwszy zobaczyliśmy ją w średniej długości falach. Później polubiła niskie upięcia, aż w końcu mogła zaprezentować się w długich włosach.

Życie Katarzyny Sokołowskiej obfitowało w zmiany. Tak mówi o macierzyństwie

Katarzyna Sokołowska jest bardzo zapracowaną kobietą. Spełnia się zawodowo jako reżyserka pokazów mody, a dodatkowo jest jurorką "Top Model" i współpracuje z wieloma markami. Od ponad roku łączy to z macierzyństwem. W rozmowie z Plotkiem wyznała, że ta rola wymagała od niej życiowych zmian.

- Mam duże wsparcie rodziny, mojego partnera i tej rodzinnej sytuacji. Wsparcie niani. Jestem świetnym organizatorem, umiem od zawsze poukładać sobie ten świat, ale oczywiście się nie wysypiam, to jest naturalne. Wstaję w nocy, ale robię to z taką, trudno powiedzieć, że przyjemnością, ale właściwie z przyjemnością, muszą powiedzieć chyba... To moje macierzyństwo takie wyczekane i wytęsknione powoduje to, że to jest część tego życia - wstawanie, te emocje dziecka, to jest coś, co ja kocham obserwować i po prostu w tym uczestniczyć - mówiła nam jeszcze w sierpniu. Więcej zdjęć Katarzyny Sokołowskiej z finału "Top Model 12" znajdziesz w naszej galerii na górze strony.