Aleksandra Żebrowska od lat prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej profil w dużej mierze zapełnia tematyka lifestylowa, skierowana szczególnie do rodziców. Sama razem z mężem, Michałem Żebrowskim, wychowuje czwórkę dzieci. Jednak na Instagramie często publikuje także kadry z wydarzeń, na które udaje się z ukochanym. Para nierzadko udaje się na teatralne premiery, zwłaszcza do Teatru 6. Piętro, gdzie aktor pełni funkcję kierownika artystycznego. Tym razem Żebrowska zdjęcie z eventu opatrzyła żartobliwym komentarzem.

Aleksandra Żebrowska z mężem w drodze na spektakl. Pokusiła się o żart

Żona Michała Żebrowskiego słynie z ogromnego dystansu do siebie, który często okazuje na swoich profilach w mediach społecznościowych. Fani znają też jej nierzadko cięty język i spore poczucie humoru. Nikogo nie powinna więc zdziwić jej relacja z premiery sztuki "Things We Do for LOVE" w Teatrze 6. Piętro. Na InstaStories wstawiła zdjęcie z windy, do którego zapozowała razem z mężem, zapowiadając, że właśnie jadą na miejsce. Wyszło zabawnie?

Teatr 6. Piętro macie szczęście! Dzisiaj ostatnia sobota miesiąca, więc był prysznic! - napisała.

Żebrowscy bawią się na premierze. Aktor pozuje z wanną, a jego żona martwi się o haluksy

Michał Żebrowski chętnie pozował przed fotoreporterami. Jego ulubionym miejscem do zdjęć tego wieczora okazała się ustawiona jako dekoracja wanna wypełniona złotymi kulkami. Aktor na premierę postawił na nieśmiertelną klasykę. Elegancki granatowy garnitur skomponował z lakierowanymi pantoflami.

Do zdjęć na ściance ustawiła się także Ola Żebrowska. Influencerka również zdecydowała się, że założy garnitur, ale w odcieniach szarości. Oversizową, lejącą marynarkę połączyła ze spodniami z szerszymi nogawkami i satynową koszulą. Całość dopełniła delikatną biżuterią. Tego wieczora postawiła na naturalny makijaż. Na nogach miała czarne sandałki wykonane z cienkich pasków. Na Instagramie wyznała, że nie należały do najwygodniejszych. "Podobno sztuka trwa trzy godziny. Trzymajcie kciuki za moje haluksy" - napisała.

