Eurowizja Junior 2023. Głosowanie trwa. Można oddać głos na Polskę

W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbywa się w Nicei. O główną nagrodę powalczy 16 uczestników z całej Europy. Polfskę reprezentuje Maja Krzyżewska z utworem "I Just Need a Friend". Ostatni raz sukces przyniosła nam piosenka "Superhero", którą wykonała Viki Gabor na katowickiej scenie w 2019 roku. W przeciwieństwie do klasycznej Eurowizji tutaj można oddawać głos na reprezentanta własnego kraju. Podpowiadamy, jak można to zrobić.

Eurowizja Junior 2023. Można głosować na Polskę. Jak to zrobić?

Organizatorzy konkursu otworzyli możliwość głosowania już w piątek 24 listopada i potrwa ono do niedzieli do godziny 15:59. Później głos będzie można oddać dopiero 15 minut po zakończeniu ostatniego występu w finale. Co należy zrobić? Trzeba wejść na stronę Eurowizji Junior: vote.junioreurovision.tv i zapoznać się ze skrótami wszystkich występów z prób technicznych. Dopiero potem pojawi się możliwość głosowania.

Następnie należy wskazać trzech faworytów ze wszystkich państw startujących w konkursie. Wśród nich może się znaleźć także kandydat z kraju, z którego się głosuje. Dlatego można wybrać również Maję Krzyżewska z "I Just Need A Friend". Głosy oddane przez widzów stanowią 50% wyniku końcowego. Głosowanie jest darmowe.

Maja Krzyżewska Corinne Cumming 2023 / facebook/junioreurovision/

Eurowizja Junior 2023. Finał już w niedzielę 26 listopada. Co wiemy?

Występy finałowe będzie można zobaczyć w telewizji już w niedzielę 26 listopada. W tym roku udział wzięło 16 państw: Albania (Viola Gjyzeli - Bota ime), Armenia (Yan Girls - Do It My Way), Estonia (Arhanna - Hoiame Kokku), Francja ( Zoé Clauzure - Cœur), Gruzja (Anastiasia i Ranina - Over The Sky), Hiszpania (Sandra Valero - Loviu), Holandia (Sep i Jasmijn - Holding On To You), Irlandia (Jessica McKean) - Aisling, Macedonia Północna (Tamara Grujeska - Kaži Mi, Kaži Mi Koj), Malta (Yulan Law - Stronger), Niemcy (Fia - Ohne Worte), Polska (Maja Krzyżewska - I Just Need A Friend), Portugalia (Júlia Machado - Where I Belong), Ukraina (Anastasia Dymyd - Kwitka) , Wielka Brytania (Stand Uniqu3 - Back To Life), Włochy (Melissa i Ranya - Un Mundo Justo).

Kto ma największe szanse na wygraną? Portal eurovisionworld.com stworzył ankietę, w której internauci mogli wskazać, kto ich zdaniem powinien wygrać Eurowizję Junior 2023. Aktualnie najwięcej głosów otrzymała Hiszpania. Na drugim miejscu jest natomiast Holandia. Utwory z obu krajów mają też najwięcej wyświetleń na YouTube. Niestety, Polska nie znalazła się wśród tegorocznych faworytów. We wspomnianej ankiecie zajmuje dopiero ósme miejsce z zaledwie 4 proc. głosów. Finał konkursu zostanie wyemitowany na TVP1 26 listopada o godz. 16.

Kolejność występów na Eurowizji Junior 2023 fot. instagram/junioreurovisionofficial