Laluna znowu trafiła pod nóż. Tym razem zmniejszyła żołądek

Katarzyna Alexander - znana jako Laluna Unique - była jedną z czołowych postaci "Królowych życia". Celebrytka charakteryzuje się oryginalnym wyglądem i nie ukrywa zamiłowania do medycyny estetycznej. Laluna otwarcie przyznaje się do "poprawiania" urody u ulubionych chirurgów w Stambule. Choć jeszcze niedawno przekonywała, że w zakresie zabiegów czuje się "spełniona" i nie planuje kolejnych - nic z tych rzeczy. Gwiazda "Królowych życia" znowu poszła pod nóż. Tym razem chodzi o żołądek.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba dosadnie o Lalunie

Laluna nie odpuszcza. Znowu trafiła pod nóż. "Muszę się nauczyć nowego trybu życia"

Lalulna zdecydowała się na zmniejszenie żołądka. Głównym celem zabiegu rękawowej resekcji żołądka jest szybka utrata masy ciała. Operacja polega na usunięciu części narządu układu pokarmowego i ukształtowaniu jego pozostałości w taki sposób, aby pacjent mógł przyjmować wyłącznie niewielkie ilości pokarmu. "Diabelnie boska" poinformowała już na Instagramie, że zabieg poszedł zgodnie z planem, ale jest jej ciężko odnaleźć się w nowej rzeczywistości. "Jak na razie jest dobrze. Muszę się nauczyć nowego trybu życia, że nie żarcie jest priorytetem, ale też inne rzeczy. Mogę się pochwalić - od środy do piątku rano 2700 gramów, prawie trzy kilo. Nie spodziewałam się, że to tak szybko idzie. Tęsknię trochę za jedzeniem normalnym, ale ponoć to wszystko siedzi w głowie, więc dam radę. Nic mnie nie zniszczy psychicznie" - podkreśliła Laluna. W kolejny dzień relacjonowała natomiast, że dopadł ją kryzys. "Dzisiaj to nie był mój dzień. Niestety nie jest łatwo. Trzymajcie się, odpowiem na wiadomości, jak wrócę do sił" - pisała.

Laluna fot. Player TVN screen 'Diabelnie boskie'

Laluna wydaje krocie na operacje plastyczne. Skąd ma na to wszystko pieniądze? Znamy odpowiedź

Laluna uwielbia nie tylko operacje plastyczne, ale i ubrania najdroższych marek, luksusową biżuterię i dodatki, o których przeciętny Polak może tylko pomarzyć. Wielu widzów zadaje sobie pytanie - skąd uczestniczka show ma na to wszystko pieniądze? Ma swoje sposoby. Niektóre z nich całkiem sprytne. Wejdźcie tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Laluna fot. Player TVN screen 'Diabelnie boskie'