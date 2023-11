Katarzyna Żak płakała przez decyzję męża. Musiała liczyć każdy grosz

Katarzyna i Cezary Żakowie obchodzili w 2023 roku 38. rocznicę ślubu. Owocami ich związku są dwie córki - Aleksandra i Zuzanna. O mały włos, a znana aktorska para nie zostałaby małżeństwem, o czym słynna Solejukowa z "Rancza" opowiedziała w miesięczniku "Twój styl". Wszystko przez ich rodziców. - Uważali, że na ślub jest za wcześnie, że najpierw powinnam skończyć studia. A mama Cezarego w ogóle nie wyobrażała sobie, że syn się kiedykolwiek ożeni. Myślała, że po ukończeniu szkoły wróci do domu - powiedziała Katarzyna Żak i wróciła do trudnych momentów z początku ich związku, które kosztowały ją wiele emocji.

Katarzyna Żak ledwo wiązała koniec z końcem. Mówi o łzach

Początkowo zakochani mieszkali po ślubie we Wrocławiu. Gdy jednak pojawiła się szansa na przeprowadzkę do Warszawy, aktor nie wahał się ani chwili. Katarzyna Żak nie była tym zachwycona. Ich gniazdem okazał się podupadły dom w podwarszawskim Sulejówku. Aktorka długo czuła się samotna. - Musiałam zostawić za sobą wszystko - otaczającą mnie rodzinę, przyjaciół, całe środowisko aktorskie i teatr, w którym miałam etat i dużo grałam. Na podjęcie tej decyzji mieliśmy niespełna miesiąc, ale prawdę mówiąc, nie było innego wyboru. Mąż nie mógł znaleźć we Wrocławiu pracy, a w Warszawie dostał bardzo dobrą ofertę - mówiła w jednym z wywiadów Katarzyna Żak. Teraz aktorka opowiada, że po przeprowadzce liczyli każdy grosz, a ona uroniła niejedną łzę.

Żyliśmy z ołówkiem w ręku. Były tygodnie, że wyliczałam pieniądze na mleko dla Zuzi i bułkę do szkoły dla Oli. Pamiętam pierwszą zimę: zimno w domu, malutkie dzieci, a ten Sulejówek na końcu świata. "Boże, gdzieś ty mnie wywiózł? Ani rodziny, ani znajomych, ani pieniędzy", płakałam - wyznała Katarzyna Żak w "Twoim stylu".

Katarzyna Żak zdradziła receptę na szczęśliwe małżeństwo

Jaki jest przepis na udany związek według Katarzyny Żak? - Kiedy wychodzisz z domu, w którym miłość, wierność, uczciwość to fundament, potem żyjesz w zgodzie z tymi wartościami, bo inaczej nie potrafisz. Podobnie Cezary - z domu wyszedł wyposażony w mocny kręgosłup, byle wiatr nie jest w stanie go złamać. (...) Mój mąż potrafi mnie zachwycić jak nikt inny. Myślę, że miłość polega na nieustannym zachwycie. A jak kochasz, to nie masz problemu z wiernością - mówiła aktorka. Swego czasu wspominała też, że jak w każdym małżeństwie, im też przydarzały się kryzysy.