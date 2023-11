Ewa Farna to polsko-czeska wokalistka, która zgromadziła wielu fanów właśnie z tych dwóch państw. Na Instagramie artystkę śledzi ponad 600 tys. użytkowników. Chętnie komentują jej posty, a szczególnie ten z ostatniej sesji zdjęciowej dla magazynu. Fani są zachwyceni jej efektami. Jesteście ciekawi, jak wypadła?

Ewa Farna w przepięknej sesji dla "Forbesa". Od jej figury nie można oderwać wzroku

Wokalistka pokazała się w kremowym stroju, który pozwolił na wyeksponowanie jej zgrabnych nóg. Nie umknęło to uwadze jej fanów. "Przepraszam, ale te nogi?" - oznajmiła zachwycona internautka. Na drugim zdjęciu widzimy z kolei artystkę w golfie i luźnych, czarnych spodniach, która odpoczywa na fotelu. Sesja została wykonana w bardzo kobiecym klimacie. Fani są nią zachwyceni. "Piękna kobieta", "No to pozamiatała", "Klasa sama w sobie", "Piękne nogi", "Super zdjęcia. Cudownie wyglądasz", "Nie wiem, jak ty to robisz, ale na tobie wszystko wygląda świetnie" - piszą inni pod postem. Więcej zdjęć znanej wokalistki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ewa Farna o tym, co postrzega za swój sukces

- Nie jestem najczęściej słuchaną artystką na Spotify, nie jestem najczęściej graną artystką w radiu. Ale mam szczęście, że mam stosunkowo udane połączenie tych branż, niezależnie od tego, czy jest to sposób dystrybucji muzyki, praca w sieci, w moim przypadku głównie występy na żywo, czy praca w programach telewizyjnych lub radiowych, czy też współpraca z markami. Poza tym mam szczęście, że dzieje się to w dwóch krajach. Uważam to za sukces i jestem bardzo wdzięczna - wyznała wokalistka w najnowszym wywiadzie dla czeskiego "Forbes Woman". - Czasy się zmieniły w tym, że niektórzy, którzy odnoszą brutalne sukcesy na Spotify, nie pracują już w radiu czy telewizji, nie udzielają wielu wywiadów, nie muszą być powszechnie rozpoznawalni. No spójrzcie, wcale nie jest źle! Jest po prostu inaczej niż wcześniej. Ponieważ ludzie mają więcej zasobów, każda subkultura ma swoje gwiazdy - dodała na koniec posta.

