Iwona Pavlović zdradziła sekret swojego wyglądu. Kosmetyczka nie miała złudzeń

Iwona Pavlović na początku listopada skończyła 61 lat. Lata mijają, a ona nic się nie zmienia, co zauważyła dziennikarka "Faktu" w nowej rozmowie z jurorką "Tańca z Gwiazdami". Jaki jest sekret jej rewelacyjnej formy? - Na pewno mam to w genach. Wystarczy spojrzeć na moją mamę. Nikt nie wierzy, że ma 90 lat i jest w tak doskonałej formie - powiedziała gwiazda Polsatu. Przy okazji zdradziła, co usłyszała kiedyś od urodowej ekspertki.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Halejcio o medycynie estetycznej. Co chciałaby sobie poprawić?

Iwona Pavlović podpisała pakt z diabłem? Wiadomo, jak o siebie dba

Według Iwony Pavlović sekret jej wyglądu to skóra, która nie ma tendencji do szybkiego starzenia się. Specjalistka, z którą o tym rozmawiała, była o tym przekonana. - Kosmetyczka kiedyś mi powiedziała, że powinnam się cieszyć, że mam tzw. grubą skórę, która nie jest tak delikatna i wrażliwa, bo będzie dłużej młoda, więc może coś jest na rzeczy - dodała w "Fakcie" słynna Czarna Mamba, która na co dzień jest bardzo aktywna, choć jesienią nie ma pracy przy "Tańcu z Gwiazdami" - Nie narzekam na nudę i rzeczywiście prowadzę dosyć intensywny tryb życia. Cały czas uczę tańczyć, organizuje różne rzeczy, prowadzę turnieje tańca, imprezy - wyznała.

Wiadomo, że ekspertka taneczna nie wyznaje rygorystycznych diet czy głodówek. Mimo to swego czasu schudła 18 kg. Media pisały, że dzięki temu zmieniła rozmiar ubrań z 42 na 36. Jak tego dokonała? - Są trzy czynniki, które pomagają zachować dobrą formę na długie lata. Pierwszy to ruch - powiedziała Pavlović w jednym z wywiadów na temat swojej metamorfozy. Gwiazda Polsatu, gdy nie tańczy, pamięta o ćwiczeniach, zazwyczaj trzy razy w tygodniu po półtorej godziny. Często pozwala sobie też na nordic walking. - Kocham kijki. Ale nie spaceruję z nimi rekreacyjnie, tylko maszeruję bardzo szybkim, zdecydowanym krokiem - wyznała jakiś czas temu. Poza tym pamięta o grze w tenisa. - Wiadomo, że dla zapalonych graczy wyjście na kort raz w tygodniu to stanowczo za mało, ale mnie wystarcza. Bo ja mam taniec. I nim żyję - zdradziła Pavlović.

Iwona Pavlović w 'Tańcu z Gwiazdami'. Iwona Pavlović tęskni za pracą w show Polsatu. Fot. Kapif.pl

Jurorka "Tańca z Gwiazdami" wie, co jej służy, a co nie

Iwona Pavlović po konsultacjach z dietetykiem świetnie zdaje sobie sprawę, jakie produkty jej służą, a jakich powinna unikać. Spożywa je w regularnych odstępach czasowych. W jej menu, rozpisanym przez specjalistę, nie brakuje ulubionych owoców, owsianek, ryb i warzyw. Często je ulubioną sałatkę z burakami i papryką czy grillowaną pierś z kurczaka. Głód zaspokaja też jajkami. Gdy jest na mieście, zawsze ma w torebce zdrową przekąskę: jabłko, gruszkę czy jak mówi - "jakieś pestki i ziarna", na wypadek, gdyby akurat wypadała pora posiłku, a ona nie miała nic innego pod ręką. - Na śniadanie wybieram jajecznicę albo płatki. Później sięgam po jakiś owoc. Na obiad zjadam kurczaka i zieleninę, a na kolację twarożek z warzywami albo jakąś sałatkę - zdradziła swego czasu Iwona Pavlović.