Agata Kulesza zagra znowu w TVP? Gwiazda "Skazanej" stawia warunki

W przeszłości Agata Kulesza nie miała problemu z występami w TVP. Aktorka pojawiała się tam np. w popularnej "Rodzince.pl" czy serialu "Krew z krwi". Ostatnio odrzucała jednak wszelkie propozycje od publicznego nadawcy, po tym jak serwisy informacyjne TVP stały się nachalną tubą propagandową i często w "Wiadomościach" atakowały jej kolegów i koleżanki. Po zmianie władzy i zapowiadanych zmianach w telewizji, aktorka ma nadzieję, że za jakiś czas czekają nas tam wielkie powroty. Są jednak pewne warunki, które muszą być spełnione, by ona czy jej znani znajomi chcieli być znowu kojarzeni z telewizją na Woronicza.

Agata Kulesza czeka na powroty do TVP

Niedawno Telewizja Polska napiętnowała film "Zielona granica" Agnieszki Holland, w którym Agata Kulesza zagrała epizod. Aktorka ma teraz nadzieję, że wkrótce w telewizji publicznej nastąpią nowe obyczaje. - Bardzo czekam na tę zmianę. Czekam na to, żeby o sztuce i kulturze decydowali mądrzy, świadomi ludzie. Żeby nie było hejtu. Nie podoba mi się, że wszystko jest tylko opinią polityczną, a nie dostrzeganiem dzieła filmowego, dzieła sztuki. Że wszystko musi być łączone z polityką. Śledzę i czekam na te czasy, kiedy nie będziemy wyzywani. My, artyści. Kiedy potraktuje się nas poważnie. I czekam na to, kiedy duża część z nas wróci do TVP - wyznała Agata Kulesza w rozmowie z Plejadą.

Agata Kulesza na spotkaniu prasowym. Agata Kulesza czeka na powroty do TVP. Fot. Kapif.pl

Agata Kulesza o tym, co powinno wrócić w TVP po zmianach

Agata Kulesza ma nadzieję, że polityka po latach w końcu nie będzie dłużej dzielić ludzi w telewizji. I przenikać do rozrywki i sztuki. - Nie chciałabym, żeby TVP kojarzyła się artystom z podziałem politycznym. Że jeżeli występujesz tam, to musisz mieć takie i takie poglądy. Na to nie ma mojej zgody. Chciałabym, żeby telewizja publiczna znowu wróciła do wartościowych dzieł, do klasyki, do Teatru Telewizji, ale nie tego politycznego. Do sztuki - dodała Agata Kulesza. Jak tak się stanie, aktorka nie będzie miała problemu z graniem w produkcjach TVP. Czy marzenie Kuleszy się wkrótce spełni? Na razie w TVP trwa fala odejść. Ostatnio dowiedzieliśmy się o rozstaniu ze stacją takich reporterów jak Damian Diaz, Bartłomiej Graczak i Karol Jałtuszewski.