Marcin Kwaśny jest aktorem znanym z wielu filmów i seriali. W ostatnich latach wystąpił m.in. w "Klanie", "Listach do M. 3", "Ojcu Mateuszu" czy "Koronie królów". W 2008 roku poślubił architektkę Dianę Kołakowską. W ich małżeństwie jednak pojawił się kryzys. Chociaż aktor chciał go przezwyciężyć i nawet w tej intencji wybrał się na pielgrzymkę, ostatecznie zdecydował się na rozwód. Dziś jest mężem śpiewaczki operowej Klaudii Kwaśny. Niedawno pojawili się razem na premierze filmu "Jedna dusza".

Marcin Kwaśny nawrócił się i podjął decyzję o rozwodzie

Marcin Kwaśny przez długi czas deklarował się jako ateista. W 2019 roku wystąpił w programie Telewizji Trwam i wyznał, że się nawrócił. W rozmowie z "Dobrym Tygodniem" opowiedział natomiast o wpływie Boga na jego małżeństwo. Już przed ślubem widział znaki od Opatrzności. Najpierw kierowca, który miał wieźć parę młodą do ślubu, był pijany, a później ksiądz pomylił godziny uroczystości. Mimo to doszło do przysięgi, ale pierwsze lata małżeństwa nie były łatwe. Aktor zmagał się z nałogiem i nadużywał alkoholu. Jest wdzięczny byłej żonie, że przy nim trwała.

Diana wytrzymała ze mną, kiedy byłem zagubiony. Jestem jej za to ogromnie wdzięczny. Sakrament małżeństwa działa, ślub kościelny, wzięty z powodu tradycji, był nam bardzo potrzebny. Teraz to widzę - mówił w wywiadzie dla "Dobrego Tygodnia".

Kiedy w ich małżeństwie pojawił się kryzys, Marcin Kwaśny wyruszył na pielgrzymkę do Medjugorie, gdzie modlił się o to, aby ich związek się nie rozpadł. Stało się jednak zupełnie odwrotnie. Aktor poczuł, że właściwą decyzją będzie rozstanie. Aktor najpierw uzyskał rozwód cywilny, wniósł też wniosek o unieważnienie małżeństwa.

Marcin Kwaśny z byłą żoną Dianą Kołakowską fot. KAPIF

Marcin Kwaśny poślubił śpiewaczkę operową. Mają dwójkę dzieci

To właśnie na spotkaniach religijnych miał poznać Klaudię, u boku której odnalazł szczęście. W 2021 roku wzięli ślub. Doczekali się dwójki dzieci, córki Amelii i syna Stefana. Para niedawno pojawiła się razem na premierze filmu "Jedna dusza". Więcej zdjęć z wydarzenia znajdziecie w galerii na górze strony.

Marcin Kwaśny z żoną Klaudią Kwaśny na premierze filmu 'Jedna dusza' fot. KAPIF