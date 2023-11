Czyżby nadszedł koniec wojny między Joanną Opozdą, a Antonim Królikowskim, którzy doczekali się syna Vincenta? Najnowszy "Super Express" podał w piątek 24.11, jakoby aktorka nie złożyła do tej pory wniosku o pozbawienia męża praw rodzicielskich. Co więcej, dziennik napisał też, że nie zapowiada się na rozwód z orzeczeniem o winie. To wydawało się mocno zaskakujące, bo wcześniej w mediach pojawiały się zupełnie przeciwne informacje. W końcu wiadomo, jaka jest prawda, bo głos zabrała sama zainteresowana.

Joanna Opozda reaguje na wieści w sprawie pojednania z Antonim Królikowskim

Gazeta poruszyła też wątek rzekomego pojednania, na które miało wiele wskazywać. "Antek ma nadzieję, że wreszcie dogada się z żoną. A może nawet pójdzie mu na rękę w kwestii alimentów. Zależy mu bowiem na ich obniżeniu, ponieważ spora część z zasądzonej na 10 tys. zł kwoty płacona jest na aktorkę, a nie na Vincenta" - podał dodatkowo dziennik. W związku z tym Pudelek skontaktował się z Joanną Opozdą w sprawie tych szokujących rewelacji "Super Expressu". Gwiazda nie pozostawiła złudzeń. "Wszystko to bzdura" - odpowiedziała aktorka.

Kiedy rozwód Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy?

Niedawno "Fakt" ustalił, że jeden z warszawskich sądów w końcu wyznaczył im termin pierwszej rozprawy rozwodowej. Ma się ona odbyć tuż przed drugimi urodzinami Vincenta Królikowskiego, czyli w lutym 2024 roku. W kuluarach mówi się, że jednym ze świadków ma być Julia Wieniawa - była dziewczyna Antoniego Królikowskiego, która do tej pory utrzymuje kontakt z rodziną Królikowskich, ale aktorka nie zabrała głosu w tej sprawie. Dziennik dowiedział się również, że ponoć Królikowski i Opozda zostali przez sąd wysłani na mediacje, ze względu na fakt, że nie mogą się dogadać w najważniejszych kwestiach. Póki co trzy sesje mediacji miały podobno nie przynieść żadnego skutku. Co będzie dalej? Znając ich, szybko się dowiemy...

