Ukochany syn Edyty Górniak, Allan Krupa, niedawno po dwóch lata związku rozstał się z dziewczyną, Angeliką Dziedzic. W rozmowie z Plejadą 19-latek wyjawił, jakie były powody zakończenia relacji. - Nasze drogi się rozeszły i tyle. To się stało przez prywatne kwestie, ale rozeszliśmy się w zgodzie i z tego się cieszę, że tak to wyszło. Wiadomo, nie każdy jest stworzony dla każdego i niestety zajęło nam trochę czasu, żeby się o tym przekonać - podkreślił. Syn wokalistki szybko znalazł pocieszenie w ramionach nowej ukochanej. To dla niej regularnie lata do Monako.

Allan Krupa znów zakochany. Nowa ukochana syn Edyty Górniak to córka znanego influencera

Serce Allana Krupy znów jest zajęte. Tym razem skradła je Nicole Pniewska, córka znanego milionera i influencera, Barta Pniewskiego, znanego w sieci jako HighBart. Kilka miesięcy temu syn Edyty Górniak nawiązał z nim współpracę. Z jego córką Nicole pracował nad swoim nowym albumem i szybko zaiskrzyło. "Wspólna praca tak zbliżyła nastolatków, że zostali parą" - donosi "Super Express". Nowa ukochana Krupy na co dzień mieszka w Monako, więc Allan jest w Monte Carlo częstym gościem. Nicole dorastała w Polsce i Niemczech i od lat aspiruje do zrobienia międzynarodowej kariery muzycznej. W tej kwestii może też liczyć na wsparcie ojca, który funduje jej zachcianki. Na produkcję teledysku do utworu "3 Wizy" miał wydać 700 tysięcy złotych. Na Instagramie ojca Nicole, Barta Pniewskiego, można znaleźć pełno zdjęć z celebrytami. Ostatnio bawił się na imprezie z Kim Kardashian i Pharrellem Williamsem.

Allan Krupa po zerwaniu mógł liczyć na wsparcie mamy. "Bardzo mocno pomogła w tym całym procesie"

Kiedy Allan Krupa rozstał się z Anegliką Dziedzic w trudnych momentach mógł liczyć na wsparcie mamy. - Moja mama naprawdę bardzo mocno pomogła w tym całym procesie i zdecydowanie Angelice też bardzo pomogła licznymi rozmowami, więc jestem bardzo wdzięczny za to, że to zrobiła. Wsparła obie strony bardzo. Tak naprawdę ze wszystkimi problemami mogę przyjść do mamy - podkreślił w rozmowie z Plejadą.