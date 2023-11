Romę Gąsiorowską znamy z takich produkcji jak "Ki", "Listy do M.", "Sala samobójców" czy "Dzisiaj śpisz ze mną". Co wiadomo natomiast o sferze prywatnej aktorki? Gąsiorowska jest mamą dwójki dzieci, których ojcem jest Michał Żurawski. Aktorka rzadko mówi o prywacie, ale tym razem postanowiła to zmienić. Zabrała głos na temat edukacji domowej.

Romę Gąsiorowską o nauce córki. Jest zadowolona z decyzji o nauczaniu w domu

Rodzice Jadwigi zadecydowali ponad dwa lata temu o tym, że nie będzie ona chodziła do szkoły stacjonarnie. Od tamtego momentu uczy się w domu, co Gąsiorowska zachwala po raz kolejny. Razem z Żurawskim zaufali platformie nauczania domowego, z którą postanowili stworzyć przestrzeń dla uczniów, pragnących uczyć się z wybranych i ciekawych dla nich przedmiotów. Gąsiorowska wie, że to była dobra decyzja. "Moje dziecko nie chodzi do szkoły już drugi rok… z dumą obserwuję, jak odważnie, w swoim tempie odkrywa świat. Wśród rodziny i przyjaciół odkrywa, kim jest" - oznajmiła na Instagramie.

Edukacja domowa daje tę możliwość, by dziecko w bliskości, a nie w rywalizacji, zdobywało potrzebną wiedzę. To dla nas ważne. Cenimy sobie spokój i kreowanie własnego sposobu na życie - dodała.

Roma Gąsiorowska o zaletach edukacji domowej

"Moje dziecko nie chodzi do szkoły, bo ważny jest dla nas spokój, wolność wyboru i elastyczność. Chcemy kreować własny sposób na życie, a nie żyć według narzuconego schematu" - oznajmiła aktorka. "Stawiamy na naukę bez rywalizacji. Rytm uwzględniający indywidualne potrzeby dziecka. Szacunek wobec odmienności. Wiemy, że dziecko potrzebuje bliskości. Chcemy, by czuło się wysłuchane i nie bało się wyrażać własnego zdania. By spędzało jak najwięcej czasu z rodziną. Stawiamy na pedagogów, którzy uczą, jak wyrażać emocje poprzez różne formy ekspresji kreatywnej" - wspomniała następnie. Aktorka chciałaby zainspirować do pójścia taką drogą inne rodziny. "Cenimy naukę poprzez zabawę i doświadczenie. Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy. Chcemy budować społeczność rodzin myślących podobnie i wspierających się" - wyznała. Edukacja domowa zdaniem Gąsiorowskiej nie zabiera tak wiele czasu, jak ta w szkołach. Dzięki temu uczeń jest w stanie bardziej skupić się na pasjach czy zwiedzaniu świata. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

