Grał w serialach TVP. Dziś aktor z "Ojca Mateusza" zarabia na rozbieranych zdjęciach i filmikach

Marcin Turski zyskał szerszą popularność dzięki serialowi Disney'a "Do dzwonka", gdzie w latach 2010-2011 wcielał się w rolę Seby - ucznia szkoły podstawowej. Wydawało się, że mężczyzna chce rozwijać karierę aktorską, bo na koncie ma epizody w takich popularnych serialach jak "Klan", "M jak miłość", "Ojciec Mateusz" czy "Barwy szczęścia". Ostatni raz na szklanym ekranie widziany był w 2018 roku w jednym z seriali TVP2. Co dziś u niego słychać? Okazuje się, że znalazł inny sposób na biznes, bo całkowicie odmienił swoje życie. Przeszedł ogromną metamorfozę i zupełnie nie przypomina chłopca, który zapadł w pamięci widzom popularnego niegdyś serialu dla nastolatków. Nie przestał nagrywać, ale to, co teraz można z nim oglądać w roli głównej, różni się od jego wcześniejszych osiągnięć.

Marcin Turski sprzedaje rozbierane materiały

Dzięki mediom społecznościowym wiemy, że dziś Marcin Turski przedstawia się w sieci jako Franek Walker. 31-latek nie mieszka już w Polsce, a na Florydzie. Tam zadbał o wyrzeźbienie ciała i mięśnie, przez co nie przypomina już Seby z "Do dzwonka", który miał smukłą sylwetkę. To jednak nie koniec jego życiowych rewolucji. Bardziej zaskakujące może być to, że jakiś czas temu założył konto w serwisie dla dorosłych, gdzie oferuje chętnym użytkownikom nie tylko swoje zdjęcia bez cenzury oraz filmiki, ale także w towarzystwie innych mężczyzn. Obecnie ma tam 600 zdjęć i 70 nagrań, które można oglądać bez ograniczeń po uiszczeniu subskrypcji 4,99 dolarów za miesiąc.

Marcin Turski porzucił granie w serialach. Marcin Turski zmienił sylwetkę. Fot. instagram.com/franekskywalker

Luksusowe życie Marcina Turskiego

Marcin Turski często podróżuje. Na jego Instagramie możemy obserwować fotografie z Egiptu, San Francisco, Los Angeles, Dubaju, Monte Carlo czy Stambułu "Czas wracać do LA. Chłopcy czekają" - napisał pod jednym z nich, pozując oczywiście bez koszulki. Na swoich zdjęciach w mediach społecznościowych próbuje z całych sił pokazać swoje luksusowe życie czy przypakowane ciało. Czasem zamieszcza też okładki branżowych magazynów, w których można znaleźć jego sesje zdjęciowe czy reklamy bielizny. Zaskoczyła was jego metamorfoza? Więcej aktualnych zdjęć Marcina Turskiego znajdziesz w galerii na górze strony.

Marcin Turski na ściance. Marcin Turski rozbiera się w internecie. Fot. Kapif.pl