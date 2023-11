Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Piosenkarka dojrzewała na oczach wielu telewidzów, najpierw wygrywając pierwszą edycję "The Voice Kids", a później także Eurowizję Junior. Od jakiegoś czasu, pełnoletnia już gwiazda, jest związana ze starszym od siebie producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Zakochani nie ukrywają swojego uczucia i chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel podsumowała pięć lat swojej kariery

Kevin Mglej zawstydził Rokasnę Węgiel. "Wstydzioch"

Roksana Węgiel w tym roku pochwaliła się, że przyjęła oświadczyny swojego partnera. Pomimo wielu niepochlebnych opinii i krytyki internautów, para wydaje się tym nie przejmować. Wspólnie pracują nad najnowszymi piosenkami Roksany, a także przygotowują się do ślubu. Kevinowi udało się chyba zawstydzić ukochaną. Zdjęcie, którym opublikował na InstaStories podpisał dość jednoznacznie - "wstydzioch". Widać, że zakochani nic sobie nie robią z uszczypliwych komentarzy w sieci dotyczących, chociażby różnicy wieku i tego, że Kevin ma już dziecko z poprzednią partnerką. Podobno Roksana i jej partner już mają ustaloną datę ślubu i nic nie przeszkodzi im na drodze do szczęścia i realizacji najbliższych planów.

Kevin Mglej zawstydził narzeczoną Kevin Mglej zawstydził narzeczoną. Fot. Instagram.com/kevinmglej screen

Roksana Węgiel na zdjęciu z innym mężczyzną. Fani: Patrzy na ciebie lepiej niż Kevin

Ostatnio Roksana Węgiel wydała nowy singiel we współpracy z Pawbeats. Przy okazji promowania utworu "Każdej nocy" odwiedzili kilka czołowych radiostacji. Opublikowali także wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych, a fani oszaleli z ekscytacji. "Ten organista patrzy na ciebie lepiej niż Kevin!", "Życzę wam, żeby każdy patrzył na was tak jak Paw na Roksanę, "Widzicie jak na nią patrzy? Zakochał się", "Matko jak ten facet na ciebie patrzy. Widać zachwyt w spojrzeniu", "Coś na pewno między wami było" - komentowali internauci. Wszystko wskazuje jednak na to, że Kevin Mglej nie jest zazdrosny i wcale nie czuje się zagrożony przez kolegę z branży. Miłość między narzeczonymi wciąż kwitnie.

Roksana Węgiel wcisnęła się w skórzany komplet i wywołała poruszenie wśród fanów. Spójrzcie na jej włosy Roksana Węgiel wcisnęła się w skórzany komplet i wywołała poruszenie wśród fanów. Spójrzcie na jej włosy; fot. kapif.pl