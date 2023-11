Znani zachęcają do dbania o swoje samopoczucie, a dodatkowo chętnie wspierają różnego rodzaju zbiórki na pomoc w leczeniu osób z zaburzeniami. Ostatnio Robert Makłowicz opublikował post, w którym nawiązał między innymi do telefonu zaufania oraz psychiatrii dziecięcej. Przekazał dwie rzeczy na wsparcie szczytnego celu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciechowska zajęła się zdrowiem psychicznym dzieci. Miała bardzo ważny powód

Robert Makłowicz wspiera zbiórkę na pomoc dla dzieci w kryzysie psychicznym

Robert Makłowicz ostatni post na Instagramie poświęcił działalności pana Aleksandra. To on walczył o telefon zaufania, który prawie dwa lata temu był likwidowany. Dziś za pomocą zbiórki na jednym z portali zbiera pieniądze na terapię dla 150 dzieci, co wiążę się z kosztem 100 tysięcy złotych miesięcznie. "Pan Aleksander regularnie zbiera fundusze na rzecz pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla młodych. Tegoroczna zbiórka wesprzeć ma fundację Słonie na Balkonie, a jej finansowy cel, 100 tysięcy złotych, to kwota mogąca zapewnić miesięczną terapię 150 dzieci w kryzysie psychicznym" - pisał Robert Makłowicz na Instagramie.

Po wejściu w link do zbiórki udostępnionej przez Makłowicza dowiadujemy się, że zdecydował się na wsparcie tej inicjatywy w wyjątkowy sposób. "Moją tegoroczną zbiórkę wsparł Robert Makłowicz, przekazując ten wspaniały, podpisany fartuch kuchenny, jak również swoją książkę [kucharsko-historyczną "C.K. kuchnia]" - pisał pan Aleksander, organizator zbiórki na psychiatrię i psychologię dziecięcą. Zdjęcia Roberta Makłowicza znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy.

Robert Makłowicz w górach Instagram @robertmaklowicz_official

Robert Makłowicz przekazał książkę i fartuch na zbiórkę Instagram @robertmaklowicz_official