Julia Wieniawa nie zwalnia tempa, niedawno została nową jurorką w programie "Mam talent!". Ostatnio głośno było też o jej rzekomym konflikcie z Janem Klimentem. Do sprawy odniosła się nawet mama artystki. Marta Wieniawa-Narkiewicz pracowała kiedyś jako agentka nieruchomości, a dziś spełnia się w roli menadżerki córki. Julia podkreśla w wywiadach, że ma do niej bezgraniczne zaufanie. - Mamie ufam najbardziej. Pomaga mi we wszystkim od zawsze. Wszystkie najfajniejsze kampanie, na przykład reklamowe czy social-mediowe, zrobiłam właśnie z mamą. Do tego mamy bardzo podobne charaktery, więc jesteśmy świetnym teamem! - wspominała Wieniawa w rozmowie z "Faktem". Rodzice Julii Wieniawy rozwiedli się, kiedy była małą dziewczynką. Kim jest jej ojciec? Konrad Wieniawa-Narkiewicz od lat związany jest ze światem sztuki.

Julia Wieniawa rzadko pokazuje rodzinę. Kim jest ojciec aktorki?

Julia Wieniawa jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, ale rzadko pokazuje swoich bliskich. Jakiś czas temu młoda aktorka pojawiła się na wystawie ojca. Rodzice artystki rozstali się, kiedy była jeszcze mała. W jednym z wywiadów, którego aktorka udzieliła podczas trwania "Tańca z Gwiazdami", podkreśliła, że dorastanie w rozbitej rodzinie było trudne, ale po latach nauczyła się to doceniać.

Szczególnie, jak byłam mała, to nie było łatwe jeździć od mamy do taty, od taty do mamy, ale teraz doceniam te dwa światy, bo to są dwa zupełnie inne światy. Mimo dwóch domów, mimo rozbitej rodziny, jestem ogromną szczęściarą - wyznała.

Ojciec aktorki ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale grafiki. Uzyskał także tytuł doktora na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Obecnie pracuje jako wykładowca w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Konrad Wieniawa-Narkiewicz ma za sobą wiele wystaw w Polsce i za granicą. Zdobył też wiele wyróżnień, w tym m.in. nagrodę Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na IV Międzynarodowym Biennale Obrazu Quadro-Art 2014. W 2021 roku ojciec Julii Wieniawy założył profil na Instagramie. Znajdziemy tam m.in. zdjęcia z jednego z wernisaży, na którym pojawiła się jego starsza córka. Fotografię znajdziecie poniżej . "Z córką na wystawie, za nami postmodernistyczna zaduma podczas obiadu" - napisał. Wśród publikacji możemy też dostrzec zdjęcie z ukochanym jego córki Nikodemem Rozbickim i Alicją, młodszą siostrą Julii.

Julia Wieniawa czule o swoim ojcu. "Mój tata jest wspaniałym człowiekiem, ma ogromną wiedzę"

W jednym z wywiadów Julia Wieniawa powiedziała, że podziwia ojca i to właśnie po nim odziedziczyła zamiłowanie do sztuki. Mimo że niewiele mówi o nim publicznie, to łączy ich niezwykła relacja. Aktorka w każdej sytuacji może liczyć na jego wsparcie. - Mój tata jest wspaniałym człowiekiem, ma ogromną wiedzę. Myślę, że to po nim mam artystyczną duszę i mnóstwo empatii. Zawsze stoi za mną murem. Powtarza, żebym nie zapominała o wartościach, które wyniosłam z domu - wyznała aktorka w rozmowie z "Galą".