Za Joanną Opozdą trudny czas. Zaognił się jej konflikt z byłym mężem Antonim Królikowskim, z którym cały czas walczy o alimenty dla ich syna Vincenta. Aktor zamieścił w sieci obszerne oświadczenie, w którym podliczył, ile rzekomo wydał już na swoją eks. Jakby tego było mało, celebrytka została oskarżona o publikowanie nielegalnych reklam alkoholu w mediach społecznościowych. A to nie koniec wizyt Opozdy w sądzie, bo zaledwie kilka dni później pozwał ją jej własny ojciec. Mężczyzna chce jej zabrać mieszkanie. Tymczasem aktorka zdaje się nie przejmować piętrzącymi się problemami i pojechała odpocząć na Bali. Na Instagramie chwali się kadrami z egzotycznych wakacji.

Joanna Opozda na egzotycznych wakacjach. Te zdjęcia robią furorę

Aktorka nie marnuje czasu podczas swojego urlopu i odwiedza kolejne miejsca, odhaczając z listy najbardziej popularne atrakcje turystyczne. Ostatnie opublikowane zdjęcie pokazuje, że wybrała się nad malowniczy, lecz mało popularny wodospad - Sekumpul. Trzeba przyznać, że krajobraz naprawdę robi wrażenie.

Joanna Opozda pochwaliła się dwoma kadrami, na których pozuje na tle majestatycznego wodospadu w otoczeniu gęstej roślinności. Choć to właśnie ten zapierający dech w piersiach od razu rzuca się w oczy, to wśród krzewów i pnączy dostrzec można aktorkę, która pręży się w czarnym kostiumie kąpielowym. Fani nie kryli zachwytu tym zdjęciem. "Przepięknie", "Mega zdjęcia", "Nasza piękna bogini", "Jak z obrazka" - rozpływali się internauci.

Joanna Opozda na Bali fot. instagram/asiaopozda

Niecodzienne spotkanie Joanny Opozdy. Zrobiła sobie selfie z... małpą

Wcześniej Joanna Opozda odwiedziła inne miejsce na wyspie - sanktuarium znane jako małpi las. Tę nazwę zawdzięcza temu, że zamieszkuje je ponad 600 tych zwierząt. Jest to również jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów na Bali. Aktorka nie mogła więc tego przegapić. Wizytą pochwaliła się rzecz jasna na instagramowym profilu. Opublikowała zdjęcie, do którego zapozowała z futrzakiem. Ten kadr skradł serca internautów. "Czy ta małpka serio robi selfie? Jak tak i to nie jest fotomontaż, to jestem zachwycona", "Mega wyglądacie", "No proszę, nawet małpa z Bali chce mieć z panią zdjęcie" - pisali fani.

Jedna z obserwatorek dopatrzyła się w zdjęciach z małpą ukrytego znaczenia i porównała zwierzę do... Antoniego Królikowskiego. "Miło, że wspierasz swojego byłego i promujesz go na Instagramie" - napisała. Komentarz zdobył ponad 150 polubień, ale nie wszystkim się spodobał. "Serio? Jak można człowieka do małpy porównać? Proszę nie zapominać, że były jest ojcem dziecka pani Asi. Troszkę szacunku do drugiego człowieka. Nawet w żartach są limity, których się nie przekracza" - odpisała użytkowniczka.

Joanna Opozda na Bali fot. instagram/asiaopozda