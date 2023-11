Allan Krupa już niejednokrotnie udowodnił, że lubi bawić się modą i chętnie śledzi trendy. Odkąd na stałe zagościł w show-biznesie, możemy oglądać jego stylizacje na różnych branżowych wydarzeniach. Syn Edyty Górniak nierzadko pozuje przed fotoreporterami nie tylko w towarzystwie swojej mamy. Ostatnio mogliśmy go oglądać wśród gości pokazu mody MMC, gdzie zaprezentował się w ciekawym stroju.

Zobacz wideo Edyta Górniak tłumaczy się z zachowania syna. Jego niefortunna wypowiedź o LGBT wywołała burzę

Allan Krupa na pokazie mody MMC. Buty kosztowały krocie

Syn Edyty Górniak poszedł w ślady mamy i związał swoją przyszłość z muzyką. Nie tylko zdarza mu się towarzyszyć jej na scenie, ale stawia już też pierwsze kroki w solowej karierze. 19-latek najlepiej widzi siebie za konsoletą DJ-a. Próbuje też swoich sił jako raper. Allan Krupa coraz częściej pojawia się też na eventach czy innych wydarzeniach, zwracając uwagę swoimi stylizacjami.

Allan Krupa pokazał się na pokazie nowej kolekcji luksusowej marki w żółto-brązowym, obszernym swetrze. Do niego dobrał spodnie z marszczącymi się na dole nogawkami. Aplikacje i łaty na nich sprawiały wrażenie, jakby były wykonane z poszarpanego materiału. Całość dopełnił sneakersami od Louis Vuitton. Sprawdziliśmy, że podobne można kupić w jednym z popularnych butików za prawie siedem tysięcy złotych. Więcej zdjęć stylizacji Allana Krupy znajdziecie w galerii na górze strony.

Allan Krupa na pokazie mody MMC fot. KAPIF

Manager Allana Krupy uwielbia drogie buty. To on jest inspiracją dla syna Edyty Górniak?

Styl Allana Krupy zdecydowanie ewoluował wraz z wiekiem i zwiększającą się popularnością. Chociaż już w przeszłości mogliśmy go oglądać na różnych eventach w towarzystwie mamy, to w ostatnim czasie zaczął zwracać większą uwagę na to, co ubiera. Początkujący raper ma też dobrego doradcę w tym temacie.

Jego managerem jest Bartosz Pniewski znany w internecie pod pseudonimem Highbart. Influencer wielokrotnie chwalił się swoją naprawdę pokaźną kolekcją drogich i nierzadko unikatowych modeli obuwia. Chętnie też bywa na pokazach mody, zarówno tych mniejszych, jak i najpopularniejszych. Pozował do zdjęć z takimi zagranicznymi celebrytami jak Naomi Campbell, Tyga czy Usher. Ponadto otworzył swój prywatny luksusowy butik w Warszawie. Wiele osób uważa, że to on może podpowiadać Allanowi Krupie, co włożyć, aby robić wrażenie.