Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz już od 15 lat tworzą udane małżeństwo, które jest jednym z najtrwalszych w show-biznesie. Para poznała się przed laty w teatrze, gdzie wspólnie pracowali przy musicalu "Metro". Mimo dzielących ich 18 lat szybko odnaleźli wspólny język. Już w sierpniu 2008 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a w grudniu na świat przyszła ich córka. Kalina Józefowicz długo buntowała się, aby nie związać życia z fachem rodziców. Dziś jednak stawia pierwsze aktorskie kroki w Teatrze Buffo, którego założycielem jest jej ojciec. Oprócz tego aktywnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad dwa tysiące osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Urbańska odetnie się od męża? Mówi o drugim domu

Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza poszła w ich ślady. Nie zawsze marzyła o karierze

Choć dziś córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza jest jedną z twarzy Teatru Buffo, to nie zawsze była chętna do rozwijania się w kierunku aktorstwa. Przed laty rodzice jej proponowali, aby spróbowała swoich sił, a ona się buntowała. Po czasie jednak sama do nich przyszła i zapytała, czy trwają castingi do musicalu "Metro", które przed laty połączyły jej rodziców. Dziś Kalina Józefowicz to zapalona aktorka, która jest głodna nowych wyzwań.

Kiedyś się buntowała, mówiła, że nie będzie śpiewać, że nie chce być artystką. Ale ze dwa lata temu przyszła do mnie i zapytała, czy są jakieś castingi do "Metra" - wspominała Natasza Urbańska w rozmowie z serwisem "Viva!".

Kalina Józefowicz w Katarze Instagram @_kalinae_

Kalina Józefowicz jest bardzo podobna do Nataszy Urbańskiej. Spójrzcie na te zdjęcia

Kalina Józefowicz odziedziczyła po rodzicach nie tylko niesamowity talent, ale i urodę. Przeglądając jej Instagrama ciężko nie zwrócić uwagi na to, że jest piękną dziewczyną. Jej obserwatorzy zwrócili uwagę na to, że jest bardzo podobna do mamy Nataszy Urbańskiej. "Jak skóra zdjęta z mamy.". Inni z kolei przyznali, że wygląda pięknie. "Śliczna dziewczyna. Życzę dużo szczęścia i samych sukcesów w życiu",

"Piękny portret, przede wszystkim naturalne ujęcie, a to zawsze jest w cenie." Więcej zdjęć Kaliny Józefowicz znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Kalina Józefowicz ma kolczyk w nosie Instagram @_kalinae_